WTA Pechino 2023, Jasmine Paolini piega Beatriz Haddad Maia dopo tre ore ed approda al secondo turno

Arriva il primo successo per l’Italia nel primo turno del tabellone principale dei China Open 2023 di tennis, torneo combined di categoria WTA 1000 in corso a Pechino, in Cina: Jasmine Paolini vince all’esordio rimontando la brasiliana Beatriz Haddad Maia, testa di serie numero 15, sconfitta per 3-6 6-4 6-4 in tre ore esatte di gioco ed ai sedicesimi affronterà la wild card cinese Yuan Yue.

Nel primo set fioccano le palle break da entrambe le parti ed alla fine otto game su nove vengono vinti dalla giocatrice in risposta: a fare la differenza è l’unico gioco in cui la tennista al servizio riesce a tenere la battuta. Nell’ottavo game, infatti, la sudamericana annulla tre break point, interrompe la striscia di 7 strappi consecutivi e va sul 5-3, portando poi a casa il parziale al quinto set point per 6-3 dopo 61 minuti.

Nella seconda frazione l’azzurra si ritrova spalle al muro quando nel quarto game subisce il break a trenta, ma Paolini è brava a reagire centrando l’immediato controbreak a quindici. Nel settimo gioco l’azzurra sciupa un break point, ma nel nono non si lascia sfuggire l’occasione ed ottiene lo strappo a quindici che la manda a servire per il set: Paolini cancella due opportunità per il controbreak ed al secondo set point chiude sul 6-4 dopo 62 minuti.

La partita decisiva viene vissuta sulle montagne russe: Paolini sull’onda emotiva del secondo set gioca su una nuvola, togliendo la battuta all’avversaria ai vantaggi nel primo game ed a quindici nel terzo, tenendo oltretutto i primi due turni al servizio a zero e volando così sul 4-0. All’improvviso arriva la reazione di Haddad Maia, che si sblocca e poi recupera i due break di ritardo operando due strappi a trenta nel sesto e nell’ottavo gioco. Paolini però non molla e nel nono game toglie nuovamente la battuta alla brasiliana, andando così a servire per il match: l’azzurra nel decimo game cancella l’occasione per il controbreak ed ai vantaggi chiude sul 6-4 dopo 57 minuti.

Le statistiche rivelano il grande equilibrio visto in campo: Paolini conquista 113 punti contro i 106 di Haddad Maia, ed entrambe le tenniste concretizzano 8 palle break (l’azzurra sulle 20 a disposizione, la brasiliana su 19). A fare la differenza, in negativo, i 7 doppi falli commessi dalla brasiliana, che fanno scendere il dato dei punti conquistati con la seconda al 32%, contro il 46% fatto registrare dall’azzurra.

