Ranking ATP, Jannik Sinner può perdere una posizione! Chi può superarlo a Shanghai

Jannik Sinner può perdere la quarta posizione nel ranking ATP, raggiunta settimana scorsa dopo la vittoria ottenuta contro Carlos Alcaraz nella semifinale di Pechino e rafforzata con il successo nel torneo ottenuto con il successo su Daniil Medvedev nell’atto conclusivo. Il tennista italiano è uscito agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai e al momento resta il numero 4 al mondo con 5.000 punti all’attivo, ma l’altoatesino potrebbe essere scavalcato da un avversario.

Si tratta del russo Andrey Rublev, che se dovesse alzare al cielo il trofeo volerebbe a quota 5.200 e dunque diventerebbe il numero 4 del circuito, facendo così scivolare Jannik Sinner in quinta posizione. Il 25enne è l’unico top-10 ancora in corsa sul cemento cinese e il tabellone gli sorride: ottavo di finale contro lo statunitense Tommy Paul, quarto di finale contro il francese Ugo Humbert, eventuale semifinale contro il vincente della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov (giustiziere di Alcaraz) e il cileno Nicolas Jarry, mentre in finale incrocerebbe uno tra l’ungherese Maroszan (capace di eliminare Ruud), il polacco Hurkacz, gli statunitensi Shelton (giustiziere di Sinner) e Korda.

Jannik Sinner conserva comunque il quarto posto nella ATP Race, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nella stagione in corso. Proprio quella classifica, dove non potrà subire un sorpasso al termine di questa settimana, determina gli otto qualificati alle ATP Finals e verrà adottata per determinare i gironi del torneo di fine anno, motivo per cui la quarta posizione risulta cruciale. Mantenere quel piazzamento permetterebbe a Jannik Sinner di evitare la terza forza (verosimilmente Daniil Medvedev) e di aumentare le chance di accesso alle semifinali.

Foto: Lapresse