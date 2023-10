Ranking ATP (5 ottobre 2023): Jannik Sinner vola al numero 4 del mondo! Matteo Arnaldi diventa 42°

Nel corso della notte italiana arriva anche la certificazione da parte dell’ATP: con la vittoria ottenuta ieri nell’ATP 500 di Pechino, Jannik Sinner va a ritoccare il proprio best ranking portandosi dal 7° al 4° posto delle classifiche mondiali.

Arriva così il triplo sorpasso maturato ai danni del russo Andrey Rublev, settimo, del greco Stefanos Tsitsipas, sesto, e del danese Holger Rune, quinto, che permette all’azzurro, inoltre, di eguagliare la miglior posizione raggiunta in carriera da un italiano, Adriano Panatta.

Va ricordato, infine, che Nicola Pietrangeli è stato numero 3 del mondo, ma all’epoca non c’era il ranking ATP, introdotto nel 1973, e le classifiche non erano computerizzate: è per questo motivo che ufficialmente Pietrangeli non viene annoverato in questa particolare graduatoria.

RANKING ATP

Giovedì 5 ottobre 2023

1 Novak Djokovic 11545

2 Carlos Alcaraz 8715

3 Daniil Medvedev 7490

4 Jannik Sinner 4910

5 Holger Rune 4640

6 Stefanos Tsitsipas 4615

7 Andrey Rublev 4550

8 Taylor Fritz 3865

9 Casper Ruud 3605

10 Alexander Zverev 3450

Restano sempre cinque gli italiani nei primi 100: oltre a quanto già detto per Sinner, infatti, resta stabile Lorenzo Musetti, il quale si conferma in 18ma piazza, mentre Matteo Arnaldi guadagna 6 posizioni e trova il best ranking al 42° posto.

Lorenzo Sonego scivola indietro di 3 posti e si colloca in 59ma piazza, infine Matteo Berrettini sale di una posizione e diventa 64°. Invasione azzurra tra i primi 200 del mondo, con la presenza complessiva di altri 12 italiani tra il 121° ed il 197° posto compresi.

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Giovedì 5 ottobre 2023

4 Jannik Sinner 4910

18 Lorenzo Musetti 1925

42 Matteo Arnaldi 1037

59 Lorenzo Sonego 880

64 Matteo Berrettini 832

121 Flavio Cobolli 497

128 Fabio Fognini 474

129 Giulio Zeppieri 467

133 Luca Nardi 451

136 Marco Cecchinato 443

144 Mattia Bellucci 430

145 Andrea Vavassori 424

166 Luciano Darderi 373

182 Matteo Gigante 340

191 Andrea Pellegrino 321

193 Francesco Passaro 316

197 Raul Brancaccio 315



Foto: LaPresse