Cricket, Europei T10 Malaga 2023: l’Italia batte due volte la Danimarca e si qualifica alla Championship Week!

L’Italia si impone nella prima fase a gironi degli Europei T10 2023 di cricket e si qualifica alla Championship Week: nel Gruppo C concluso oggi a Malaga, in Spagna, la selezione azzurra regola per due volte la Danimarca, che aveva battuto gli azzurri nel corso della prima giornata, dapprima nel Qualifier 1, centrando immediatamente la Finale e poi nell’ultimo atto, vincendo così il raggruppamento.

La Nazionale italiana, che aveva chiuso al comando il girone al termine della seconda giornata, nel Qualifier 1 batte di misura la Danimarca, seconda, per 132/8-128/6, imponendosi per 4 runs e centrando direttamente l’accesso alla Finale, dove poi viene raggiunta proprio dalla Danimarca, che supera la Svezia nel Qualifier 2 per 122/5-119/4, vincendo per 5 wickets. La Svezia, terza nella fase a gironi, aveva regolato l’Estonia, quarta, nell’Eliminator per 97/1-94/6, vincendo per 9 wickets.

Nell’ultimo atto l’Italia supera nuovamente, e questa volta in maniera più netta, la Danimarca, battuta per 112/4-110/8, avendo la meglio per 6 wickets, qualificandosi così alla Championship Week, che dal 16 al 20 ottobre assegnerà il titolo continentale. Gli azzurri raggiungono Paesi Bassi XI, campioni in carica, Spagna, vittoriosa nel Girone A, e Jersey, affermatasi nel Gruppo B, mentre altre tre squadre si qualificheranno nei prossimi giorni per dar vita al girone finale a 7 che metterà in palio la vittoria agli Europei T10 2023 di cricket .

GRUPPO C EUROPEI T10 2023

RISULTATI

Italia-Danimarca 100/8-106/1 (La Danimarca vince per 9 wickets)

Svezia-Serbia 67/0-66/6 (La Svezia vince per 10 wickets)

Estonia-Italia 92/9-174/6 (L’Italia vince per 82 runs)

Serbia-Danimarca 78/9-175/7 (La Danimarca vince per 97 runs)

Svezia-Estonia 115/1-114/5 (La Svezia vince per 9 wickets)

Estonia-Danimarca 136/5-185/3 (La Danimarca vince per 49 runs)

Italia-Svezia 135/4-115 (L’Italia vince per 20 runs)

Serbia-Estonia 79/4-98/6 (L’Estonia vince per 19 runs)

Svezia-Danimarca 138/7-122/4 (La Svezia vince per 16 runs)

Italia-Serbia 194/2-61/6 (L’Italia vince per 133 runs)

CLASSIFICA

1. Italia 6 punti (Net Run Rate +4.967)

2. Danimarca 6 punti (Net Run Rate +4.592)

3. Svezia 6 punti (Net Run Rate +3.107)

4. Estonia 2 punti (Net Run Rate -3.879)

5. Serbia 0 punti (Net Run Rate -8.683)

FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Eliminator: Svezia-Estonia 97/1-94/6 (La Svezia vince per 9 wickets)

Qualifier 1: Italia-Danimarca 132/8-128/6 (L’Italia vince per 4 runs)

Qualifier 2: Danimarca-Svezia 122/5-119/4 (La Danimarca vince per 5 wickets)

Final: Italia-Danimarca 112/4-110/8 (L’Italia vince per 6 wickets)

Foto: Pagina FB Federazione Cricket Italiana