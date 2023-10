Quanti punti difende Sinner tra Vienna e Bercy: il confronto con Rublev per il quarto posto

Nell’odierno aggiornamento del ranking ATP l’azzurro Jannik Sinner si conferma al quarto posto a quota 5000, mentre il russo Andrey Rublev guadagna due posizioni e sale in quinta posizione con 4765, a -235 dal tennista italiano.

Negli ultimi due tornei prima delle ATP Finals (al netto di improbabili presenze a Metz o Sofia, per i quali non è ancora uscita l’entry list, nei giorni immediatamente precedenti Torino), ci sarà uno scontro diretto per il numero 4 ATP, dato che entrambi saranno presenti a Vienna e Parigi-Bercy.

Nel complesso Sinner scarterà 100 punti, ovvero i 90 dei quarti di finale dello scorso anno a Vienna, ed i 10 della prematura eliminazione a Parigi-Bercy 2022. Rublev, invece, nella scorsa stagione è uscito agli ottavi sia a Vienna (45 punti) che a Parigi-Bercy (90), ma scarterà anche i 400 punti delle Finals 2022, per un totale di 535.

In caso di premature eliminazioni, inoltre, a Vienna entrambi recupererebbero un torneo da 45 punti, che per Rublev arriverebbero dagli ottavi dell’ATP 500 di Pechino, mentre per Sinner dai quarti dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, ed a Parigi-Bercy entrambi incamererebbero e conteggerebbero 10 punti per la partecipazione.

Prima delle ATP Finals, dunque, il margine di Sinner su Rublev è virtualmente di 670 punti, ovvero quello che si registra nella Race to Turin: oltre ai 1500 punti in palio tra Vienna e Parigi-Bercy, però, anche il torneo di Torino ne mette in palio altri 1500, ed al momento è difficile prevedere chi chiuderà l’anno al quarto posto.

RANKING ATP 16 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 11045

2 Carlos Alcaraz 8805

3 Daniil Medvedev 7355

4 Jannik Sinner 5000

5 Andrey Rublev 4765

6 Holger Rune 4605

7 Stefanos Tsitsipas 4360

8 Casper Ruud 3685

9 Alexander Zverev 3460

10 Taylor Fritz 3410

11 Hubert Hurkacz 2900

12 Tommy Paul 2705

13 Alex de Minaur 2650

Foto: LaPresse