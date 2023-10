Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nel ranking WTA? Nuovo sorpasso effettuato a Monastir!

Jasmine Paolini ha dato seguito al suo periodo positivo nel massimo circuito femminile del tennis. La toscana ha sconfitto negli ottavi di finale del torneo di Monastir la talentuosa croata Petra Marcinko (n.140 del ranking) con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 in 1 ora e 58 minuti di partita e ha staccato il biglietto per i quarti di finale dove affronterà nel derby Lucia Bronzetti.

Paolini che con questo risultato raggiunge il suo best ranking virtuale di n.29 del mondo. Qualora l’avventura nell’evento tunisino dovesse proseguire, Jasmine avrebbe chance per guadagnare ulteriori punti, non avendo scadenze in quest’ultima parte di stagione.

Certo, c’è un differenzia non trascurabile tra l’italiana e la russa Anastasia Potapova (n.28 con 1588 punti). Quasi 200 punti di disavanzo che Jasmine potrà recuperare solo in casa di affermazione a Monastir, scavalcando nell’eventualità Potapova e occupando la posizione n.28 del mondo.

RANKING WTA PAOLINI – MONISTAR

Quarti di finale: 1395 punti (n.29 virtuale)

Semifinale: 1445 punti (n.29 virtuale)

Finale: 1515 punti (n.29 virtuale)

Vittoria torneo: 1615 punti (n.28 virtuale)

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI