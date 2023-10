Quando gioca Sinner a Vienna contro Shelton: data, programma, tv

Jannik Sinner e Ben Shelton si affronteranno al primo turno del torneo ATP 500 di Vienna. L’appuntamento è per mercoledì 25 ottobre sul cemento della capitale austriaca. Il tennista italiano, numero 4 al mondo, tornerà in campo dopo aver perso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai proprio contro il talentuoso statunitense, che dopo il recente trionfo a Tokyo si è issato al 14mo posto del ranking ATP.

Jannik Sinner vuole prontamente prendersi una rivincita dopo l’unico precedente disputato in terra cinese, quando si vide rimontare dall’arrembante americano. Si tratta di un incrocio molto importante, che l’azzurro deve cercare di vincere per non essere subito segnato psicologicamente negli scontri diretti con il 21enne. Shelton è di ritorno da Tokyo dove ha vinto il suo primo torneo ATP, avrà tempi di riposo ridottissimi e dovrà anche smaltire il jet lag.

Di seguito il calendario completo e il programma dettagliato di quando si gioca Sinner-Shelton, primo turno del torneo ATP 500 di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis e sui canali di Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANSO SI GIOCA SINNER-SHELTON A VIENNA?

Mercoledì 25 ottobre

Orario da definire Jannik Sinner vs Ben Shelton – Diretta tv su Supertennis e canali Sky

PROGRAMMA SINNER-SHELTON: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse