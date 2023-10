F1, quando la prossima gara? GP Messico 2023: programma, orari, tv, calendario completo

La Formula Uno prosegue la propria tournée americana spostandosi verso sud. Si abbandona il Texas e si entra in Messico, dove nel weekend del 27-29 ottobre assisteremo al Gran Premio di Città del Messico. L’appuntamento ha recentemente cambiato nome per ragioni meramente formali, ma la sostanza non cambia. Il tracciato è lo stesso in cui si gareggia da sempre.

L’autodromo, intitolato alla memoria dei fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez, è stato più volte fatto e disfatto nel corso del tempo. Cionondimeno, le modifiche sono state minime e il lay-out odierno è affine a quello originario. Peraltro, l’entusiasmo degli appassionati locali e il fatto che si corra a ridosso del Dìa de muertos, celebrazione sentitissima in terra messicana, conferisce all’evento un clima molto festoso.

Va rimarcato come il contesto sia anomalo. Ciudad de Mexico è in altura, si corre oltre 2.000 metri sopra il livello del mare. L’aria è pertanto rarefatta e questo può cambiare i valori in campo. Per esempio, lo scorso anno le power unit Ferrari soffrirono tremendamente la quota. Cosa succederà in questo 2023? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio di Città del Messico in TV. Come?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente in diretta le qualifiche del sabato e il Gran Premio di domenica. L’evento messicano è infatti l’ultimo del 2023 al quale sarà garantita copertura live gratuita.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del GP di Città del Messico, comprendendo quindi ogni singola sessione in programma da venerdì. A seconda delle scelte editoriali, anche il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà la possibilità di seguire la medesima programmazione, così come Sky Sport 4K (213), riservato ai possessori di Sky Q.

STREAMING – La corsa messicana potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la diretta di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Città del Messico.

F1 – PROGRAMMA GP MESSICO 2023

VENERDÌ 27 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 20.30-21.30, Prove libere 1

Ore 24.00-01.00, Prove libere 2

SABATO 28 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 19.30-20.30, Prove libere 3

Ore 23.00, QUALIFICHE

DOMENICA 29 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 21.00, GARA

Foto: La Presse