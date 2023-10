Quando si gioca Sassuolo-Bologna? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Un derby che vale punti preziosi. L’Emilia del calcio si ritrova al Mapei Stadium per una sfida nobile, quella fra il Sassuolo di Dionisi e il Bologna di Thiago Motta.

Neroverdi a quota 10 punti, rossoblu invece a 14 con un record di imbattibilità impressionante: 8 risultati utili consecutivi per Orsolini e compagni, che hanno perso solo in occasione della prima uscita stagionale contro il Milan.

Berardi e soci riusciranno a giocare un brutto scherzo ai corregionali? La parola al campo unico giudice supremo, in un match che promette intensità, duelli, spettacolo e tanti gol.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Il match tra Sassuolo e Bologna, valido per la 10a giornata di Serie A, in programma al Mapei Stadium, con calcio d’inizio alle ore 15 di sabato 28 ottobre, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in diretta tv su Zona DAZN.

CALENDARIO SASSUOLO-BOLOGNA

Sabato 28 ottobre

Ore 15.00 Sassuolo-Bologna – diretta su DAZN e Zona DAZN

PROGRAMMA SASSUOLO-BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse