Quando si gioca Juventus-Torino? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

La Serie A è pronta a ritornare in campo. La massima serie italiana, dopo una settimana, tornerà in scena con altre entusiasmanti partite pronte ad allietare i pomeriggi e le sere dei tanti tifosi e appassionati di questo sport. E, ad attirare l’attenzione, c’è sicuramente un derby, quello tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Torino di Ivan Juric.

Bianconeri e granata si daranno battaglia a partire dalle ore 18.00 di sabato 7 ottobre. Una sfida interessantissima quella tra le due squadre piemontesi che, nella stracittadina, regalano sempre sfide splendide. La Vecchia Signora in campionato, viene da un pareggio rimediato contro l’Atalanta: 0-0 al Gewiss Stadium di Bergamo.

E dopo il pareggio a reti bianche, il mister toscano e l'undici stesso, vorranno ritornare a correre in classifica: lì davanti nessuno aspetta. Ma attenzione all'ostico Torino: nel corso dell'ultima giornata pareggio interno a reti bianche contro il Verona ma la posizione occupata è la settima. Vedremo chi la spunterà. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio il palinsesto tv e streaming di Juventus-Torino, match valido per l'8a giornata della Serie A 2023/2024.

CALENDARIO JUVENTUS-TORINO

Sabato 7 ottobre

Ore 18.00 – Juventus-Torino

PROGRAMMA JUVENTUS-TORINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati

