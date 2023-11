Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 5 novembre: programma, orari, tv, streaming DAZN e Sky

La Serie A 2023/2024 quest’oggi domenica 5 novembre non si fermerà. La massima serie italiana riserberà sorprese e gare entusiasmanti in quello che è l’undicesimo turno. Il campionato oramai è entrato in un momento clou: le squadre stanno lottando per gli obiettivi prefissati a inizio stagione e stanno provando a raggiungerli. Non sarà semplice per ognuna delle venti compagini ma tutte si stanno impegnando. Vedremo chi riuscirà a farcela e chi invece magari, deluderà le aspettative.

A partire dalle ore 12.30 odierne e dunque per il lunch match, il Verona di Marco Baroni tenterà di portare a casa un successo che sarebbe importante in ottica salvezza contro il Monza. Ma occhio ai brianzoli che non hanno intenzione di essere fermati. Alle ore 15.00 invece, il Cagliari di mister Claudio Ranieri, si scontrerà con il Genoa di Alberto Gilardino: altro scontro salvezza seppur sia ancora presto.

Alle 18.00 la Roma ospiterà all’Olimpico il Lecce mentre a chiudere, in un rovente match alle 20.45, la Fiorentina se la vedrà con la Juventus. Insomma la giornata di oggi si preannuncia ricchissima e soprattutto pronta a non far scollare dallo schermo i tanti tifosi e appassionati. Ma ecco di seguito il calendario e il programma.

CALENDARIO SERIE A OGGI

Domenica 5 novembre

Ore 12.30 – Verona-Monza – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202)

Ore 15.00 – Cagliari-Genoa – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 18.00 – Roma-Lecce – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 20.45 – Fiorentina-Juventus – Diretta tv su Zona DAZN

PROGRAMMA SERIE A OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Verona-Monza:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202)

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Cagliari-Genoa:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Roma-Lecce:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Fiorentina-Juventus:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse