Quando si gioca Cagliari-Frosinone? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Cagliari-Frosinone: nella 10a giornata della Serie A 2023-2024, si assegnano punti già pesantissimi in vista della lunga volata salvezza.

Duello fra neopromosse agli antipodi: da una parte “gli impacciati”, almeno per ora, uomini di Claudio Ranieri, che sin qui hanno raccolto soltanto 3 punti, frutto di tre pareggi, e che vanno a caccia della prima vittoria stagionale, dall’altra i lanciatissimi cociari di Eusebio Di Francesco, che hanno messo insieme 12 punti mostrando un calcio fresco fatto anche di giovani individualità pronte, in un futuro, al grande salto verso le big.

Sulla carta non sembra esserci partita, ma guai a dar per morto il Cagliari, collettivo simbolo di una terra e di una regione. Il Frosinone continuerà il suo momento positivo, al netto del ko maturato a Bologna, oppure verra stoppato da Nandez e compagni? La parola al campo.

Il match tra Cagliari e Sassuolo, valido per la 10a giornata di Serie A, in programma all’Unipol Domus, con calcio d’inizio alle ore 12.30 di sabato 29 ottobre, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in diretta tv su Zona DAZN.

CALENDARIO CAGLIARI-FROSINONE

Domenica 29 novembre

Ore 12.30 Cagliari-Frosinone – diretta su DAZN e Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA CAGLIARI-FROSINONE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: diretta su DAZN e Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN

