Quando ritorna la Conference League? Calendario prossima giornata (9 novembre), chi gioca, orari, tv, streaming

Le coppe europee sono pronte a tornare in scena e fra loro c’è anche la terza competizione continentale calcistica per club: ossia la Conference League.

E’ il momento della quarta giornata della fase a gironi: si entra quindi nella fase caldissima della prima fase, per poi iniziare a proiettarsi verso il momento dell’eliminazione diretta.

Concentrazione, intensità e voglia di raccogliere il massimo dei punti in palio: tutti ingredienti che serviranno alle squadre impegnate, fra cui anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che farà visita ai serbi del Cukaricki

Di seguito il calendario e il programma completo delle sedici sfide della quarta giornata della fase a gironi della Conference League 2023-2024. Le partite saranno visibili in tv su Sky Sport (da definire i canali), e in streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO CONFERENCE LEAGUE PROSSIMA GIORNATA (9 NOVEMBRE)

Giovedì 9 novembre

16:30 Astana-Ballkani

18:45 Besiktas-Bodo/Glimt

18:45 Cukaricki-Fiorentina

18:45 Ferencvaros-Genk

18:45 HJK-Eintracht

18:45 Legia-Zrinjski

18:45 Nordsjaelland-Trnava

18:45 PAOK-Aberdeen

18:45 Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria

21:00 Aston Villa-AZ Alkmaar

21:00 Breidablik-Gent

21:00 Club Brugge-Lugano

21:00 Ludogorets-Fenerbahce

21:00 Olimpija Ljubljana-Klaksvik

21:00 Slovan Bratislava-Lille

21:00 Zorya-Maccabi Tel Aviv

