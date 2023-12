Roma ai sedicesimi di Europa League, vince anche l’Atalanta. La Fiorentina vola agli ottavi di Conference

Due vittorie ed un pareggio. Bilancio di giornata decisamente positivo per le squadre italiane impegnate in Europa e Conference League, rispettivamente seconda e terza competizione continentale di calcio maschile. Il Bel Paese ha raggiunto un obiettivo importante, presentandosi alla fase a eliminazione diretta delle tre coppe con tutti e sette i club iscritti ai nastri di partenza.

Partiamo dalla sfida delle ore 18.45 giocata all’Olimpico tra Roma e Sheriff Tiraspol, in cui la banda di Josè Mourinho ha sbrigato la pratica imponendosi nettamente per 3-0 grazie ai gol di Lukaku e Belotti nel primo tempo, oltre al sigillo finale del diciannovenne Pisilli nei minuti di recupero. Un successo purtroppo inutile per i giallorossi, che non riescono a superare in extremis lo Slavia Praga (4-0 sul Servette) chiudendo in seconda posizione il gruppo G.

La Roma dovrà quindi passare dai sedicesimi di Europa League, in cui se la vedrà con una delle retrocesse dai gironi di Champions League. In caso di affermazione nel doppio confronto, Dybala e compagni raggiungeranno agli ottavi di finale tutte le prime classificate dei raggruppamenti tra cui l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea aveva infatti già blindato il primato del gruppo D davanti allo Sporting Lisbona con un turno d’anticipo, saltando l’ostacolo del barrage.

In serata la squadra bergamasca ha comunque giocato una partita seria in Polonia contro il Rakow, vincendo in trasferta per 4-0 con la doppietta di un ispirato Muriel e con i gol di Bonfanti e De Ketelaere. Match decisamente più intenso in Conference League per la Fiorentina, che ha pareggiato 1-1 lo scontro diretto in trasferta con il Ferencvaros (gol di Ranieri al 73′ dopo il vantaggio ungherese in avvio di secondo tempo) difendendo così il primo posto nel girone F e approdando direttamente agli ottavi.

Foto: Lapresse