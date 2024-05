Fiorentina in finale di Conference League! 1-1 in casa del Brugge, viola a caccia del trofeo per la seconda volta

La Fiorentina vola in finale di Conference League, la terza competizione europea per importanza. I viola hanno pareggiato contro il Brugge per 1-1 nella semifinale di ritorno andata in scena in Belgio e sono riusciti a qualificarsi per l’atto conclusivo in virtù della vittoria ottenuta per 3-2 nel confronto d’andata disputato settimana scorsa al Franchi.

I ragazzi di coach Vincenzo Italiano avranno così la possibilità di giocare la partita che metterà in palio il trofeo, dopo la sconfitta rimediata lo scorso anno contro gli inglesi del West Ham. Per la terza stagione consecutiva un’italiana proverà a fare festa (nel 2022 la Roma conquistò la coppa). Se riusciranno a imporsi si qualificheranno automaticamente alla prossima edizione dell’Europa League, salendo di un gradino nella gerarchia dei tornei continentali.

La Fiorentina dovrà aspettare domani sera per conoscere l’identità della propria avversaria. Sarà la vincente del confronto tra Olympiakos e Aston Villa: i greci hanno vinto per 4-2 all’andata e proveranno a chiudere i conti di fronte al proprio pubblico. La finale è prevista per mercoledì 29 maggio (ore 21.00) ad Atene, dunque la Fiorentina potrebbe giocare in trasferta se l’Olympiakos dovesse superare il turno.

Il Brugge è passato in vantaggio al 21′ con De Cuyper, bravo a sfuggire dalla marcatura e a colpire di testa su cross dalla sinistra di Vanaken. La Fiorentina spinge e al 35′ Kouamé colpisce la traversa con un tiro potentissimo su sponda di Belotti. I viola sono sfortunatissimi nel cuore della ripresa: al 74′ Biraghi colpisce la traversa su calcio di punizione, un minuto più tardo ancora Kouamé colpisce in palo dopo una bella torsione di testa.

I ragazzi di Italiano non demordono e all’83mo minuto si concretizza l’occasione: Mechele colpisce Nzola in area, calcio di rigore e Beltran è chirurgico sul distacco. Sette minuti di recupero, proprio nel finale Terraciano si inventa un miracolo e la compagine toscana vola in finale.