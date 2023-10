Quando la F1 su TV8, GP Qatar 2023: orario Sprint Race, programma 7 ottobre, differita in chiaro

Domani, sabato 7 ottobre, si disputeranno Sprint Shootout e Sprint Race del fine settimana del GP del Qatar, le quarte delle sei in programma nel Mondiale 2023 di F1, con la gara che si correrà nell’ambito della diciottesima tappa del calendario iridato.

Per quanto concerne la diciottesima tappa (compresa Imola, poi cancellata) del Mondiale 2023 di F1, l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (in quest’ultimo caso solo per la Sprint Race), in diretta streaming su Sky Go, Now, ed in diretta live testuale su OA Sport.

Differita integrale di Sprint Shootout e Sprint Race del sabato in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it. Di seguito il programma completo del sabato del GP del Qatar di F1 con le differite proposte in tv in chiaro.

CALENDARIO GP QATAR F1 2023

Sabato 7 ottobre

15.00-15.44 F1, GP Qatar: Sprint Shootout – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, 19.30 differita TV8

19.30-20.30 F1, GP Qatar: Sprint Race – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, 21.30 differita TV8

PROGRAMMA GP QATAR F1 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (in quest’ultimo caso solo per la Sprint Race), differita in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e Now, differita gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Sabato 7 ottobre

18.00-19.15 F1, GP Belgio: Qualifiche (del 6 ottobre) – Differita integrale TV8 HD.

19.30-20.30 F1, GP Belgio: Sprint Shootout – Differita integrale TV8 HD.

21.30-22.15 F1, GP Belgio: Sprint Race – Differita integrale TV8 HD.

Foto: LaPresse