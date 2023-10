F1, Carlos Sainz: “Ho faticato tantissimo con il bilanciamento, non sono così sorpreso dell’eliminazione in Q2”

Peggior qualifica dell’anno a Lusail per Carlos Sainz, che si deve accontentare di un deludente 12° posto in griglia per il Gran Premio del Qatar 2023, valido come diciassettesimo atto del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari è rimasto fuori dal Q3 per la seconda volta nel corso di questo campionato dopo Budapest, al termine di un venerdì davvero complicato.

“Ho avuto delle qualifiche molto difficili. Fin dall’inizio ho faticato tantissimo con il bilanciamento, perché il posteriore era molto instabile. Nelle prove libere riuscivo ad accendere le gomme e ad avere un grip decente con questo nuovo asfalto, ma poi con temperature più basse stasera non trovavo aderenza e ho sofferto tantissimo, quindi non sono così sorpreso di essere stato eliminato in Q2“, racconta il pilota iberico.

“Speriamo di trovare una svolta domani nella Sprint e avere un sabato migliore, però domenica sarà complicato dovendo partire così indietro su una pista difficile per i sorpassi. Comunque sarò concentrato per cercare di fare meglio domani“, aggiunge Sainz ai microfoni di Sky Sport proiettandosi verso il prosieguo del weekend con il format Sprint.

Max Verstappen ha ottenuto la pole position per la Red Bull davanti alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, mentre Fernando Alonso ha portato l’Aston Martin in quarta posizione precedendo la Rossa di Charles Leclerc e la McLaren di Oscar Piastri. Decimo il suo compagno di squadra Lando Norris, ma desta scalpore anche l’eliminazione in Q2 di Sergio Perez sulla Red Bull.

Foto: Lapresse