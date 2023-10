Quando la F1 stasera su TV8: programma GP Qatar 2023, streaming in chiaro

Siamo giunti alla domenica del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Si correrà sotto i riflettori del tracciato di Lusail.

La gara vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 19.00 italiane (le ore 20.00 locali).

Il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile la differita della gara alle ore 22.00. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

LA DIRETTA LIVE DEL GP DEL QATAR DI F1 DALLE 19.00

PROGRAMMA GP QATAR OGGI (orari italiani)

Domenica 8 ottobre

Ore 19.00 Gran Premio del Qatar

Differita gara su TV8: ore 21.55

PROGRAMMA GP QATAR 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). TV8 in differita alle ore 21.55

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI