Italia-Malta, quando si gioca? Calendario qualificazioni Europei 2024: data, programma, orario, tv, streaming

L’Italia di Luciano Spalletti, nel corso della prossima settimana, tornerà nuovamente in campo. Gli azzurri, in attesa della fine delle ultime partite dell’ottavo turno della Serie A, saranno impegnati in altre due occasioni dopo le partite di settembre contro Macedonia del Nord e Ucraina. L’Italia dovrà infatti vedersela prima con Malta e poi con la capolista nel Gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024: l’Inghilterra.

Ma soffermiamoci maggiormente sulla Nazionale maltese e sull’incontro con gli uomini di Spalletti. Il match tra le due Selezioni maggiori, si svolgerà sabato 14 ottobre a partire dalle ore 20.45 all’interno del San Nicola di Bari. L’Italia, ovviamente, partirà nettamente favorita: Malta è ultima in classifica a quota 0 punti mentre Donnarumma e compagni, secondi nel girone a quota 7, hanno una partita in meno rispetto alle altre compagini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Italia-Malta, match valido per le qualificazioni agli Europei del 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale su OA Sport.

Foto: LaPresse