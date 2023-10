Inghilterra-Italia, quando si gioca? Calendario qualificazioni Europei 2024: data, programma, orario, tv, streaming

L’Italia di Luciano Spalletti è pronta a tornare in campo nel corso della prossima settimana. Gli azzurri, a partire da sabato 14 ottobre, giocheranno due incontri. Sabato 14 ci sarà l’incontro con Malta. Donnarumma e compagni dovranno superare la Nazionale maltese ultima in classifica a quota 0 punti.

Tre giorni più tardi invece, ci sarà da affrontare l’Inghilterra di Gareth Southgate. Gli inglesi, primi in classifica, sono distanti attualmente ben 6 lunghezze dagli azzurri che, però, hanno un match da recuperare e, potenzialmente, potrebbero essere molto più vicini. Vedremo se, a Wembley martedì 17 ottobre e alle 20.45, Spalletti e i suoi riusciranno a imporsi sulla Nazionale inglese attualmente ancora imbattuta in questa fase del torneo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inghilterra-Italia, match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai (canale da definire) e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO INGHILTERRA-ITALIA

Martedì 17 ottobre

Ore 20.45 Inghilterra-Italia – Diretta tv su Rai (canale da definire). Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA INGHILTERRA-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai (canale da definire)

Rai (canale da definire) Diretta streaming: Rai Play

Rai Play Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse