Roland Garros 2024, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori volano in semifinale in doppio!

Parigi si colora d’azzurro! Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati dell’undicesima testa di serie, approdano in semifinale al Roland Garros 2024 di tennis nel torneo di doppio maschile: gli italiani superano in rimonta lo statunitense Rajeev Ram ed il britannico Joe Salisbury, duo numero 3 del seeding, sconfiggendoli per 1-6 6-3 6-4 dopo un’ora e 58 minuti di gioco.

Nel penultimo atto della manifestazione, previsto domani, la sfida sarà contro la coppia vincente del match tra i belgi Sander Gille e Joran Vliegen e l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden. Nel primo set la coppia azzurra tiene il servizio soltanto nel secondo game, poi viene travolta dall’onda d’urto della coppia angloamericana, che centra lo strappo sia nel quarto che nel sesto gioco, sempre a trenta, e, con un parziale complessivo di 20 punti a 6 tra terzo e settimo game va a chiudere sul 6-1 in 23 minuti.

Nella seconda frazione i primi due game finiscono ai vantaggi, ma a spuntarla è sempre la coppia al servizio, poi gli azzurri centrano il break a trenta nel quarto gioco e volano sul 3-1. Il settimo game vede la coppia italiana dover rimontare dallo 0-40, ma dopo quattro break point annullati Bolelli e Vavassori vanno sul 5-2. La situazione si ribalta nell’ottavo gioco, con gli azzurri che non sfruttano quattro set point e sono costretti a ricorrere ad un nuovo turno al servizio, tenuto però a zero, per chiudere sul 6-3 in 47 minuti.

Nella partita decisiva i servizi dominano per i primi cinque giochi, poi nel sesto la coppia azzurra va in difficoltà, deve cancellare quattro palle break, ma dopo 16 punti trova il 3-3. E’ la svolta del match: a seguire Bolelli e Vavassori centrano il break a zero e, sempre a zero, confermano lo strappo per andare sul 5-3, portando ad 11 i punti consecutivi vinti dall’ultimo break point concesso nel sesto game. Ram e Salisbury restano aggrappati alla partita, ma Bolelli e Vavassori tengono anche l’ultimo turno in battuta a zero e volano in semifinale col 6-4 in 48 minuti.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con gli azzurri che vincono 82 punti contro i 78 degli avversari, salvando 9 delle 11 palle break concesse e sfruttandone 2 delle 6 avute a disposizione. Uguale anche il saldo vincenti-gratuiti, con un bilancio di 31-16 per gli azzurri e di 33-18 per la coppia angloamericana.