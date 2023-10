Quando la F1 stasera in tv: orari Sky e TV8, programma diretta, differita, streaming

Siamo giunti alla domenica del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez” lo spegnimento dei semafori avverrà alle ore 21.00 italiane (le ore 14.00 locali).

LA DIRETTA LIVE DEL GP DEL MESSICO DI F1 DALLE 21.00

Dalla pole position scatterà Charles Leclerc che ha distanziato per 67 millesimi Carlos Sainz e per 97 Max Verstappen. Quarta posizione per un sorprendente Daniel Ricciardo (AlphaTauri) a 216, quinta per Sergio Perez (Red Bull) a 257, quindi sesto Lewis Hamilton (Mercedes) a 288, settimo Oscar Piastri (McLaren) a 457 e ottavo George Russell (Mercedes) a 508. Solamente 20° e ultimo, invece, Lando Norris (McLaren).

Il Gran Premio del Messico sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile la diretta della gara. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

PROGRAMMA GP MESSICO OGGI (orari italiani)

Domenica 28 ottobre

Ore 21.00 Gran Premio del Messico – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) e TV8 (125 di Sky, 8 dgt)

Foto: LaPresse