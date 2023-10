F1, quando la prossima gara? GP San Paolo 2023: programma, orari, tv, calendario completo

La Formula 1 non si ferma e prosegue a ritmo serrato. Si corre anche settimana prossima e si resta in America Latina. Ci si sposta, però, da quella di lingua spagnola a quella dove l’idioma parlato è il portoghese. Cambia, peraltro, anche l’emisfero. Si attraversa l’equatore, in quanto domenica 5 novembre assisteremo al Gran Premio di Sao Paulo.

Potremmo tranquillamente definirlo il “GP del Brasile in maschera”. D’altronde la pista è sempre quella di Interlagos, cambia solo il nome dell’evento. Perché? Questioni politiche. La municipalità della metropoli paulista non ha mai gradito il tentativo, avvenuto negli anni scorsi, di Rio de Janeiro (supportata dal governo centrale di Brasilia) di accaparrarsi la gara costruendo un autodromo nuovo di zecca.

Il progetto carioca è naufragato, ma San Paolo non ha dimenticato e ha voluto viepiù ribadire come il Gran Premio le appartenga. Così, per sottolinearlo, ne ha modificato il nome. Meglio. Ci siamo risparmiati l’ennesimo Tilkodromo, continuando a correre in un impianto vecchio stile, dove le gare non sono mai banali. Va rimarcato come alle porte ci sia un weekend lungo, poiché è programmata anche una Sprint. Cosa succederà a Interlagos? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del GP di San Paolo, comprendendo quindi ogni singola sessione in programma da venerdì. Anche Sky Sport Uno (201) avrà la possibilità di seguire la medesima programmazione, così come Sky Sport 4K (213), riservato ai possessori di Sky Q.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche, la sprint e la gara. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento di Interlagos.

STREAMING – Il weekend brasiliano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di San Paolo.

F1 – PROGRAMMA GP SAN PAOLO 2023

VENERDÌ 3 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.30-16.30, Prove libere 1

Ore 19.00-20.00, Qualifiche

SABATO 4 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.00, Shoot-out

Ore 19.30, Sprint

DOMENICA 5 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 18.00, GARA

Foto: LiveMedia/Florent Gooden