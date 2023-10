Quando iniziano prove libere e qualifiche del GP del Qatar 2023 di F1: orari 6 ottobre, programma, tv, streaming

Manca sempre meno: ventiquattr’ore e si alzerà il sipario sul GP del Qatar, diciassettesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 in scena a Doha. Sarà una tappa particolarmente interessante in ottica classifica, in quanto potrebbe consegnare aritmeticamente il terzo titolo mondiale consecutivo all’unico di questa stagione: Max Verstappen.

Sono svariate le combinazioni che potrebbero permettere all’olandese di mettere in tasca il terzo titolo consecutivo, sarà infatti un fine settimana lungo, con qualifiche, sprint shootout e Sprint Race. La prima occasione per il neerlandese sarà proprio la gara accorciata del sabato. Basterà un successo nella gara corta per mettere la mani sul Mondiale, vista la distanza siderale rispetto al compagno di squadra, Sergio Perez.

Saranno comunque diversi gli spunti d’interesse che potrebbero potenzialmente emergere dal circuito di Doha, a cominciare dallo stato di salute della Ferrari, team che si appresta a preparare la sua monoposto in vista del 2024, quello delle Mercedes (in involuzione nelle ultime gare e con tensione interna), della McLaren e dall’Aston Martin, tutte scuderie motivate a chiudere la stagione nel migliore dei modi.

Il venerdì del Gran Premio del Qatar sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport attraverso i canali canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile la differita in chiaro delle qualifiche. In streaming si potrà seguire su NOW, Sky Go e su tv8.it per le qualifiche in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

PROGRAMMA GP QATAR 2023

Venerdì 6 ottobre (orari italiani)

Ore 15.30-16.30 Prove libere 1

Ore 19.00-20.00 Qualifiche

PROGRAMMA GP QATAR 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: NOW, Sky Go

Diretta Live testuale: OA Sport

La differita delle qualifiche andrà in onda su TV8 in chiaro alle ore 22.00.

Foto: Lapresse