Qualificazioni Europei 2024, la situazione di classifica dell’Italia prima della partita contro l’Inghilterra: com’è messa la Nazionale e cosa serve per qualificarsi

Tra poco più di ventiquattro ore, l’Italia del ct Luciano Spalletti, scenderà nuovamente in campo. Nella serata di sabato Bonaventura e compagni, all’interno dello Stadio San Nicola di Bari, hanno ospitato Malta. La gara, valida per le qualificazioni agli Europei del prossimo anno, ha visto trionfare proprio gli azzurri con un netto 4-0.

Ma il poker rifilato alla Nazionale maltese non può e non deve fermare la corsa della nostra Nazionale che, domani martedì 17 ottobre a Londra, avrà un’ulteriore importante partita. Alle 20.45, a Wembley (Stadio che rievoca dolci ricordi), Spalletti e i suoi, se la vedranno contro l’Inghilterra prima nel Gruppo C a quota 13 punti dopo cinque partite. E l’Italia avrà una ghiotta occasione: se dovessero vincere, gli azzurri, potrebbero agganciare in vetta alla classifica proprio gli inglesi.

Aggiungere un ulteriore +3 significherebbe inoltre iniziare a ipotecare una qualificazione diretta alla competizione continentale che si disputerà il prossimo anno. Ma in ogni caso l’Italia non deve abbassare la guardia: l’Ucraina dietro non sembra voler arrestare la propria rincorsa. I 10 punti in sei partite (dunque una gara in più rispetto agli uomini di Spalletti), sono la chiara dimostrazione della voglia di voler arrivare sino in fondo a questa affannosa corsa. Ma vediamo da vicino la classifica del girone dell’Italia.

QUALIFICAZIONI EURO 2024: IL GIRONE DELL’ITALIA

LA CLASSIFICA

Girone C

Inghilterra (5 partite giocate, 13 punti, +14 d.r.) Italia (5 partite giocate, 10 punti, +6 d.r.) Ucraina (6 partite giocate, 10 punti, +1 d.r.) Macedonia (6 partite giocate, 7 punti, -7 d.r.) Malta (6 partite giocate, 0 punti, -14 d.r.)

Foto: LaPresse