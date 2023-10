Qualificazioni Europei 2024, la classifica del girone dell’Italia e i risultati. Cosa serve fare contro Malta?

L’Italia del ct Luciano Spalletti tornerà tra qualche ora in campo. Gli azzurri, dopo gli impegni di settembre contro Macedonia del Nord e Ucraina, calcheranno nuovamente il terreno di gioco, prima a Bari e poi a Londra. Ma procediamo con ordine e concentriamoci sulla sfida odierna. La nostra Nazionale, a partire dalle ore 20.45 e all’interno del San Nicola, ospiterà la Nazionale maltese nell’incontro valido per le qualificazioni agli Europei del 2024.

Donnarumma e compagni dovranno dunque vedersela contro una Selezione ultima in classifica a quota zero punti con un solo gol fatto e undici subiti in ben cinque gare. L’Italia invece, si trova al secondo posto a quota 7 punti, gli stessi di Macedonia del Nord e Ucraina: c’è un ma. Spalletti e i suoi hanno una partita in meno rispetto al resto delle Nazionali presenti all’interno del girone.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

La stessa Inghilterra, prima a quota 13 (+6 dagli azzurri) e avversario che l’Italia affronterà martedì 17 ottobre a Wembley, ha una partita in più. Dunque il compito fondamentale della Nazionale azzurra questa sera, sarà quello di vincere contro Malta per iniziare a blindare un ipotetica medaglia d’argento che, di fatto, regalerebbe l’accesso alla manifestazione continentale che si disputerà il prossimo anno. Ma ecco di seguito la classifica del Gruppo C.

QUALIFICAZIONI EURO 2024: IL GIRONE DELL’ITALIA

LA CLASSIFICA

Gruppo C

Inghilterra 13

Italia 7* (una partita in meno)

Ucraina 7

Macedonia del Nord 7

Malta 0

Foto: LaPresse