PSG-Milan, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League è pronta a tornare per regalare emozioni. La massima competizione europea per club, dopo una lunghissima pausa, tornerà tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre. Rivedremo dunque tanti campioni in campo, tanti gol e tante sfide interessantissime. Tra i tanti match non mancherà quello che vedrà coinvolto il Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri infatti, mercoledì 25 a partire dalle ore 21.00, saranno ospiti del PSG. Un incontro ricco di ricordi per i Diavoli che ritroveranno ma da avversario l’ex di turno Donnarumma. Nella gara, valida per il terzo turno dell’ex Coppa dei Campioni, si fronteggeranno i parigini e i milanesi.

I francesi, nelle prime due uscite hanno ottenuto 3 punti, figli di una vittoria contro il Borussia Dortmund e una pesante sconfitta contro il Newcastle per 4-1. Il Milan invece, in due match, ha racimolato 2 punti: due i pareggi contro Newcastle e Borussia Dortmund. Vedremo chi riuscirà a spuntarla.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di PSG-Milan, match valido per la 3a giornata della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO PSG-MILAN (25 OTTOBRE)

Mercoledì 25 ottobre

Ore 21.00 – PSG-Milan – Diretta streaming su Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA PSG-MILAN 25 OTTOBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

PSG-Milan:

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

