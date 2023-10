Promossi e bocciati dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2024: bene Scamacca e Udogie, da rivedere Scalvini

L’Italia di Luciano Spalletti dopo la sfida di ieri, ha ufficialmente terminato la sessione di partite per il mese di ottobre. La Nazionale azzurra tornerà in campo nuovamente solo a novembre con due incontri che si preannunciano decisivi. In ballo infatti, ci sarà un posto per la qualificazione diretta agli Europei del 2024. Ci saranno Macedonia del Nord e Ucraina da affrontare ma, dopo le ultime partite, si potrebbe fare un resoconto delle prestazioni dell’Italia e dei singoli giocatori.

Ricordiamo che, Spalletti e i suoi, hanno prima vinto per 4-0 contro Malta al San Nicola di Bari e, ieri, hanno perso per 3-1 in rimonta a Wembley contro l’Inghilterra; una sconfitta amara quella contro la Selezione inglese guidata da Gareth Southgate. Attualmente l’Italia si trova al terzo posto nel Gruppo C a tre lunghezze di distanza dall’Ucraina seconda che, però, ha una partita in più rispetto agli azzurri.

E nelle sfide degli ultimi giorni, chi si è contraddistinto in positivo e negativo? Di certo va menzionato Bonaventura tre i giocatori in grado di fare la differenza in positivo. Contro Malta ha sbloccato l’incontro con una magia per poi regalare una prova da 7,5: corsa, intensità e gran forma fisica. In fiducia anche Berardi che, se contro l’Inghilterra non ha inciso, con Malta ha regalato sprazzi di grande calcio.

A Wembley invece, da notare le ottime partite di Scamacca, autore del momentaneo vantaggio italiano con un gol di rapina e di Udogie. L’esterno del Tottenham è stato bravo a sfruttare l’opportunità: strappi da giocatore forte fisicamente e tecnicamente, oltre a buona fase difensiva. Una delle note stonate invece, è stata Scalvini. Il difensore centrale dell’Atalanta, contro gli inglesi, è stato un costante affanno ed è apparso quasi spaesato: dovrà maturare maggiore esperienza. Non benissimo anche Barella che, in entrambe le sfide, è apparso sottotono.

Foto: LaPresse