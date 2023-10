Probabili formazioni Inghilterra-Italia: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Questa sera lo stadio Wembley di Londra ospiterà la sfida tra Inghilterra ed Italia, valida per l’ottava giornata delle qualificazioni agli Europei che si svolgeranno in Germania la prossima estate. Ad arbitrare la partita sarà il francese Clement Turpin, con Nicolas Danos ed Erwan Finjean come assistenti e Ruddy Buquet quarto ufficiale. Al Var la coppia composta da Jerome Brisard e Pierre Gaillouste.

Turpin è uno degli arbitri migliori degli ultimi anni, non a caso è stato selezionato come primo ufficiale per la finale di Europa League 2021 tra Villarreal e Manchester United e soprattutto per la finale di Champions League dell’anno successivo tra Real Madrid e Liverpool. L’Italia non ha però un bel ricordo con lui, che fu l’arbitro del match di spareggio con la Macedonia del Nord nel 2022, perso con il gol all’ultimo di Trajkovski.

In casa Italia Luciano Spalletti può riproporre Di Lorenzo sull’out di destra difensivo dopo il turno di riposo con Malta. Ballottaggio a centrocampo tra Bonaventura e Frattesi, con il giocatore dell’Inter leggermente favorito, mentre in avanti potrebbe essere il momento di ricomporre il tridente del Sassuolo 2021-22 con Berardi, Scamacca e Raspadori.

I padroni di casa invece potrebbero puntare al 4-2-3-1. Dubbio Trippier per i Tre Leoni, che potrebbe essere soppiantato da Colwill sulla sinistra con Maguire che andrebbe così a comporre la coppia di centrali con Stones. Tornano titolari ovviamente sia Jude Bellingham che Harry Kane.

INGHILTERRA-ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

INGHILTERRA (4-2-3-1) – Ramsdale; Walker, Stones, Colwill, Trippier; Henderson, Rice; Maddison, Bellingham, Grealish; Kane. Ct: Southgate.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Foto: LaPresse