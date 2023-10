Probabili formazioni Inghilterra-Italia: ballottaggi, squalificati e assenti. Le possibili scelte di Luciano Spalletti: novità dopo Malta?

Già tempo di archiviare il successo contro Malta che l’Italia di Luciano Spalletti ha subito da pensare al prossimo avversario nelle qualificazioni agli Europei 2024. Si va a Wembley per affrontare l’Inghilterra, capolista del gruppo C a 13 punti, nell’ottava giornata, per una partita che potrebbe significare un pezzo di biglietto per la Germania.

Il tecnico di Certaldo dovrà fare i conti con più di un’assenza per questo viaggio a Londra. Durante la preparazione per Malta, sia Mattia Zaccagni che Federico Chiesa hanno alzato bandiera bianca lasciando il ritiro, aggiungendosi alle assenze forzate degli infortunati Ciro Immobile e Ivan Provedel e alla partenza forzata di Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, coinvolti nel caso scommesse.

Tornando alla possibile formazione titolare, Di Lorenzo dovrebbe ritrovare il posto da titolare sull’out di destra, con la coppia Mancini-Bastoni confermata al centro e Dimarco a gestire le operazioni da sinistra. Davide Frattesi sembra favorito su Jack Bonaventura per un posto a centrocampo con Barella e Locatelli, mentre in avanti potrebbe ricomporsi il trio del Sassuolo Berardi-Scamacca-Raspadori.

In casa Inghilterra Southgate rimane fedele al 4-2-3-1: Colwill ormai avanti nelle gerarchie ad Harry Maguire al centro della difesa, tornano in campo Harry Kane e Jude Bellingham, risparmiati nell’amichevole di venerdì contro l’Australia.

INGHILTERRA-ITALIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

INGHILTERRA (4-2-3-1) – Ramsdale; Walker, Stones, Colwill, Trippier; Henderson, Rice; Maddison, Bellingham, Grealish; Kane. Ct: Southgate.

Ballottaggi: Grealish-Rashford 51%-49%, Trippier 55%-Maguire 45% (con il secondo Colwill passa a sinistra)

Squalificati: –

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. Ct: Spalletti.

Ballottaggi: Frattesi-Bonaventura 55%-45%, Scamacca-Kean 55%-45%

Squalificati: –

