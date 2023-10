Probabili attaccanti titolari per Italia-Malta: le opzioni di Spalletti per le qualificazioni agli Europei

L’Italia di Luciano Spalletti tra appena tre giorni, e per l’esattezza sabato 14 ottobre a partire dalle ore 20.45 all’interno del San Nicola di Bari, disputerà il primo dei due match di questa sessione di ottobre. L’avversario, tra qualche ora, sarà l’ultima formazione nella classifica del Gruppo C, Malta: lo stesso girone che porterà eventualmente in Germania il prossimo anno.

Non dimentichiamoci infatti che gli azzurri stanno lottando per un posto agli Europei del 2024. Tre giorni più tardi però, Spalletti e i suoi, dovranno vedersela con l’Inghilterra capolista a quota 13 punti, +6 dagli italiani (che hanno però una partita in meno). Insomma il ct toscano anche e soprattutto con l’ultima classificata e gli inglesi, proverà a mandare in campi le formazioni migliori. E tra i diversi dubbi non possono non emergere quelli legati al reparto offensivo: chi vestirà una maglia dal 1′?

I tre davanti dovrebbero attualmente essere Berardi da un lato, Raspadori dall’altro, e al centro spazio a Scamacca. Ma attenzione a un’altra alternativa provata in allenamento; scalciano anche e soprattutto Orsolini e Zaniolo. Da capire quale sarà la soluzione migliore: intanto il mister avrà qualche ora di tempo per pensarlo.

