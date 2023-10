Pagelle Italia-Norvegia Under 21 2-0: i voti degli azzurri. Baldanzi fenomenale, Esposito cinico, Pirola un muro

A partire dalle ore 17.45 di oggi, l’Italia Under 21 guidata dal tecnico Carmine Nunziata, all’interno dello Stadio Druso di Bolzano, ha accolto la Norvegia pari età. Il match, valido per le qualificazioni agli Europei U21 del 2025, ha regalato tantissime emozioni e ha visto trionfare proprio gli azzurrini. La nostra Nazionale si è infatti imposta per 2-0 sui norvegesi che, nei primi due match, avevano vinto per 7-0 sia contro la Lettonia che contro il San Marino. Decisive le reti di Baldanzi, on fire, ed Esposito, sempre su assist del calciatore dell’Empoli. Ma ecco di seguito le pagelle della sfida.

ITALIA-NORVEGIA UNDER 21: LE PAGELLE

Desplanches 6,5: l’estremo difensore azzurro, per larghi tratti della partita, ha semplicemente osservato i suoi compagni in azione. Il portiere attualmente in forza al Palermo è stato impegnato veramente poco nel corso del match. Al 65esimo, con un tiro insidiosissimo, Aaroen impegna i suoi guantoni: grande parata però del classe 2003 che in allungo mette in angolo. Attento.

Zanotti 6,5: buona la prova del giocatore classe 2003 sulla propria fascia. Ha contenuto le sortite offensive avversarie non disdegnando l’idea di proiettarsi in avanti. Propositivo. Dall’87’ Kayode: s.v.

Coppola 6: nessuno svarione significativo per il centrale del Verona. Pesa il cartellino giallo arrivato al 39esimo minuto: per il resto sufficienza piena. Sufficiente.

Pirola 6,5: il capitano della Nazionale Under 21 giganteggia in difesa. Nei contrasti è solido e sin dai primi minuti lancia un avvertimento agli avversari: da qui non si passa. Bravo, attento e ordinato: prova ottima per il calciatore della Salernitana. Mastino.

Ruggeri 6: in versione Osimhen con la mascherina a coprire il naso dopo quanto accaduto in settimana con Nasti, fa il suo compito e non sbaglia una virgola. Ordinato.

Bove 6,5: intensità, corsa ed esperienza conquistata giorno dopo giorno con la maglia della Roma. Serve l’assist a Baldanzi per la rete dell’1-0. Poi a centrocampo è sempre ben posizionato. Intenso. Dal 72′ Fabbian 6: entra al posto di Bove e gioca bene.

Prati 6,5: buono il match del centrocampista “cagliaritano”, che nel corso del primo tempo è autore di una grande botta dalla distanza. Chissà che Ranieri non abbia attentamente seguito la partita contro la Norvegia e non gli regali qualche minuto in più in Serie A. Intelligente.

Ndour 6: da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta sicuramente qualcosa di più, come in occasione del tiro di destro svirgolato nei primi 45′ minuti. Nessuno svarione ma deve trovare maggiore continuità nel corso dei 90′.

Casadei 6: uno dei giocatori più tecnici della rosa di Carmine Nunziata, oggi si accende solo a tratti e nei primi minuti di gioco fa anche fatica a entrare in ritmo match. Poi si adegua alla prestazione dei compagni e porta a casa la sufficienza. Dal 72′ Miretti 6: prova qualche incursione in avanti senza successo ma è propositivo e per poco non serve un assist a Oristanio.

Baldanzi 8,5: ha letteralmente fatto ammattire la retroguardia norvegese. Quando hai appena 20 anni ma giochi con l’esperienza di chi ha calcato i terreni di gioco per svariate stagioni, allora hai qualcosa in più. In occasione del proprio gol, il primo della gara in grado di mettere in discesa il match, mostra al pubblico le sue doti: corsa, tecnica (da vendere), dribbling e finalizzazione. Nel corso della ripresa ci mette meno di un minuto a servire l’assist per Esposito che deve solo buttarla dentro. E dagli spalti le immagini hanno mostrato tifosi in estasi per le sue giocate. Fenomeno. Dal 57esimo Oristanio 6: entra in campo poco prima dell’ora di gioco e si impegna in avanti. Nel finale sfiora il terzo gol negato solo dal portiere norvegese.

Esposito 7: lotta su ogni pallone quando non viene ingabbiato dalla difesa norvegese e fa a sportellate. Segna il gol del 2-0, quello che, di fatto, chiude il match dopo pochi istanti del secondo tempo. Rapinatore d’area. Dall’87’ Calafiori: s.v.

Foto: LaPresse