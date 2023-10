Perché é stato allontanato Nasti dall’U21: brutto gesto con Ruggeri

Martedì 17 ottobre l’Italia Under 21 guidata da Carmine Nunziata sarà di scena allo Stadio Druso di Bolzano per la terza sfida del proprio cammino nel girone A delle qualificazioni agli Europei del 2025 di categoria. Gli azzurrini scenderanno in campo dalle 17.45 contro la Norvegia in una sfida delicatissima contro la rivale principale per la prima posizione nel raggruppamento.

Per il match con la selezione scandinava Nunziata non potrà contare su Marco Nasti, allontanato dal gruppo per motivi disciplinari proprio dal tecnico napoletano. Il giovane attaccante del Bari, in prestito dal Milan, avrebbe avuto un diverbio acceso con Matteo Ruggeri, esterno dell’Atalanta, conclusosi con un pugno sferrato da Nasti proprio in faccia al 21enne in forza alla Dea, il quale ha riscontrato una frattura del setto nasale.

Qualche ora dopo il fatto commesso, sono arrivate le scuse del centravanti classe 2003: “Mi sono già scusato privatamente, ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e la maglia azzurra – ha scritto sul suo profilo Instagram il ventenne – e mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale. Questa deve essere e sarà per me un’occasione di crescita“.

Foto: LiveMedia/Emmanuele Mastrodonato