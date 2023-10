Pattinaggio di figura: Tali-Lafornara terzi nella danza al Junior Grand Prix di Yerevan

Un esordio da incorniciare. La nuova coppia di danza italiana formata da Noemi Tali-Noah Lafornara ha conquistato una inaspettata terza posizione in occasione dell’ultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix, andata in scena questa settimana in Armenia, nello specifico a Yerevan, marchiando a fuoco un debutto che potrebbe dire tantissimo in prospettiva futura.

Gli allievi seguiti da Valter Rizzo, Brunhilde Bianchi, Denis Petukhov e Melissa Gregory, dopo aver ottenuto un convincente piazzamento al quarto posto dopo la rhythm dance, sono saliti di colpi nel segmento più lungo snocciolando sette elementi ben eseguiti, tra cui spicca la sequenza di twizzles (livello 4), quella di passi su un piede in parallelo oltre che i sollevamenti, raccogliendo 93.25 (51.41, 41.84) per 146.03, punteggio con cui hanno superato in volata i francesi Eva Bernard-Amedeo Bonetto, rimasti attardati dopo una caduta nei twzizzles che li ha condannati a 78.08 (41.58, 37.50) per 136.27.

Al primo posto si sono invece accomodati gli israeliani Elizabeth Tkachenko-Alexei Kiliakov, bravi a consolidare la leadership con una free da 101.81 (55.15, 46.46) con cui hanno preceduto Eliana ed Ethan Peal, secondo con 93.31 (51.49, 41.82)

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV ISR 170.33 1 1 2 Elliana PEAL / Ethan PEAL USA 155.83 2 2 3 Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA ITA 146.04 4 3 4 Eva BERNARD / Amedeo BONETTO FRA 136.27 3 5 5 Alisa KORNEVA / Kieran MACDONALD CAN 133.26 5 4 6 Molly HAIRSINE / Alessio SURENKOV-GULTCHEV GBR 116.28 6 8 7 Maelle LEDERMANN / Antonin EMO SUI 114.49 8 6 8 Aurea CINCON-DEBOUT / Earl Jesse CELESTINO CAN 113.97 7 7 9 Lena MALIQUEO-REPOUX / Illia SYNELNIKOV FRA 105.26 9 9 10 Eva SHELAEVA / Ivan SOLOVYEV KAZ 92.60 11 10 11 Maite OJEDA LINDHOLST / Hector GONZALEZ ELVIRA ESP 89.37 10 11

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: International Skating Union (Figure Skating)