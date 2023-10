Pattinaggio artistico: Shimada trionfa nell’ultima tappa del circuito Junior Grand Prix. Bene Tali-LaFornara

Va in archivio una giornata estremamente positiva per i colori azzurri in quel di Yerevan, città dell’Armenia in cui sta disputando in questo fine settimana la settima e ultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio di figura. Un day 2 di competizioni impreziosito dal debutto assoluto della nuova coppia di danza formata da Noemi Tali-Noah LaFornara, capace di centrare pronti-via un posto in top 4 dopo la rhythm dance.

Proprio così. I danzatori hanno infatti agguantato la quarta moneta provvisoria, registrando un punteggio di 52.79 (28.52, 25.27) gettando ottimi presupposti in vista delle prossime competizioni. A dominanare in lungo e in largo sono stati gli israeliani Elizabeth Tkachenko-Alexei Kilialov, capaci di raggiungere 68.52 (38.71, 29.81) seguiti dai fratelli Elliana ed Ethan Peal, secondi con 62.52 (34.81, 27.71) e dai transalpini Eva Bernard-Amedeo Bonetto, terzi con 58.19 (32.81, 25.38).

In campo femminile trionfo totale per Mao Shimada che, anche in questa occasione, ha consolidato la sua leadership nel movimento mantenendo l’imbattibilità e imponendosi con il totale di 209.81 commettendo due errori nei primi due elementi, entrambi di grande valore: il triplo axel (sottoruotato) e il quadruplo toeloop (caduto e chiamato sottoruotato). Due sbavature che però non hanno assolutamente macchiato una prestazione composta da altri sette tripli con cui la nipponica ha sbaragliato la concorrenza volando alle Finali di Pechino.

Chiude poi al secondo posto Elyce Lin-Gracey che, con 176.11, ha preceduto di un’incollatura la connazionale Sherry Zhang, terza con 175.18. Da menzionare infine il quattordicesimo posto Chiara Minighini con 132.93.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV ISR 68.52 1 2 Elliana PEAL / Ethan PEAL USA 62.52 2 3 Eva BERNARD / Amedeo BONETTO FRA 58.19 3 4 Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA ITA 52.79 4 5 Alisa KORNEVA / Kieran MACDONALD CAN 51.70 5 6 Molly HAIRSINE / Alessio SURENKOV-GULTCHEV GBR 50.02 6 7 Aurea CINCON-DEBOUT / Earl Jesse CELESTINO CAN 45.37 7 8 Maelle LEDERMANN / Antonin EMO SUI 44.19 8 9 Lena MALIQUEO-REPOUX / Illia SYNELNIKOV FRA 39.49 9 10 Maite OJEDA LINDHOLST / Hector GONZALEZ ELVIRA ESP 36.96 10 11 Eva SHELAEVA / Ivan SOLOVYEV KAZ 36.66 11

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Mao SHIMADA JPN 209.81 1 1 2 Elyce LIN-GRACEY USA 176.11 2 4 3 Sherry ZHANG USA 175.18 3 2 4 Ikura KUSHIDA JPN 173.71 4 3 5 Eunbi PARK KOR 166.63 5 6 6 Inga GURGENIDZE GEO 165.90 6 5 7 Sophia SHIFRIN ISR 155.39 9 7 8 Eugenia SEKULOVSKI SUI 153.24 7 9 9 Gabriele JUSKAITE LTU 144.31 15 8 10 Sofja STEPCENKO LAT 140.01 13 10 11 Olivia BACSA SUI 139.45 10 12 12 Nayeon KO KOR 137.44 8 15 13 Megan WONG HKG 136.23 17 11 14 Chiara MINIGHINI ITA 132.93 11 14 15 Elizabeth NOU EST 129.26 12 18 16 Julija LOVRENCIC SLO 126.76 16 16 17 Lia LYUBENOVA BUL 124.55 20 17 18 Ninon DAPOIGNY FRA 119.96 28 13 19 Flora Marie SCHALLER AUT 119.82 22 19 20 Yekaterina BALYUBA KAZ 119.26 18 23 21 Aleksandra JANIKOWSKA POL 118.72 23 20 22 Lena EKKER HUN 117.97 21 21 23 Lena CUSAK CRO 114.25 19 25 24 Julia van DIJK NED 111.81 14 28 25 Cathryn LIMKETKAI PHI 111.23 24 24 26 Zhasmin SHLAGA KGZ 111.02 27 22 27 Sofi KARAPETYAN ARM 108.12 25 26 28 Varvara KOROTKOVA UZB 104.87 26 27 29 Ysaline HIBON LUX 91.81 29 31 30 Nela SNEBERGEROVA CZE 91.69 30 30 31 Natalia RUNCANU ROU 89.73 32 29 32 Ciera Francesca TURNER-FRICK IRL 83.07 31 32 33 Rubina SIMONYAN ARM 70.05 33 33 34 Sara ZOFREA BRAVO PER 68.27 34 34

Foto: Valerio Origo