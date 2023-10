Pattinaggio artistico: un’incantevole Sakamoto trionfa a Skate Canada 2023. Nona Gutmann

Fantasticamente Kaori Sakamoto. La Campionessa del Mondo in carica ha vinto per dispersione la gara femminile di Skate Canada 2023, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico in scena in quel di Vancouver, snocciolando un programma libero da capogiro con cui ha superato i 225 punti nel totale.

La nipponica, già abbondantemente in testa dopo lo short, è riuscita nell’impresa mandando a buon fine dodici elementi su dodici, atterrando nello specifico due doppi axel e sette salti tripli, tutti accompagnati da una bella pattinata e da una coreografia interessante disegnata su “Wild is the wing” e “Feeling Good” di Lauryn Hill con cui ha inondato di bellezza e qualità il ghiaccio del Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre.

Ottenendo inoltre il riscontro più alto nelle componenti del programma e facendo il pieno di GOE nelle tre trottole la nativa di Kobe si è spinta fino a 151.00 (77.87, 73.13) punti nel segmento, totalizzando 226.13. A distanza siderale si è posizionata poi la sudcoreana Chaeyeon Kim, rimasta al posto d’onore grazie al largo vantaggio accumulato nel corto malgrado un libero da 130.84 (67.35, 63.49) per 201.15 macchiato da due errori di peso nei due tripli flip.

Terzo posto poi per Rinka Watanabe, la quale ha guadagnato 132.44 (65.78, 66.55) per 198.62 arginando la grande riscossa della padrona di casa Madeline Schizas, autrice del secondo libero dopo una prestazione pulitissima con cui ha conquistato 189.91 chiudendo ai piedi del podio

Recupera due posizioni infine Lara Naki Gutmann, brava a riprendersi dopo uno short molto complicato. Nonostante una caduta nel primo elemento, il triplo lutz, l’azzurra ha portato a casa quanto pianificato non prendendosi particolari rischi tecnici e raccogliendo la nona piazza con 115.73 (61.22, 55.51) per 165.73

CLASSIFICA FINALE INDIVDUALE FEMMINILE

