Pattinaggio artistico, Skate Canada 2023: debutto per Sakamoto, Miura sfida Cha in campo maschile

Si prospetta un weekend interessante in quel di Vancouver, città che ospita la seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, Skate Canda 2023, in scena presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre.

Saranno infatti tanti i protagonisti che faranno il loro debutto nella rassegna itinerante, con l’obiettivo di gettare le basi per conquistare un posto nelle Finali che, come sappiamo, si svolgeranno in Cina nel mese di dicembre. Tra gli atleti d’alto profilo spicca la medaglia di bronzo olimpica nonché detentrice del titolo iridato Kaori Sakamoto, reduce dal primo posto ottenuto proprio in terra canadese, precisamente all’Autumn Classic International, dove ha raccolto 203.20 punti.

Fari puntati poi sulla sempre pericolosa sudcoreana Chaeyeon Kim, vincitrice del Nepela Memorial, oltre che su Rino Matsuike e sulle statunitensi Audrey Shin e Lindsay Thorngren, quest’ultima al primo anno nella massima categoria. Per l’occasione sarà presente anche Lara Naki Gutmann, motivata a pattinare due programmi ben eseguiti.

In ambito maschile il grande favorito sarà invece il Vice Campione Olimpico in carica Cha Junhwan, sudcoreano che sfiderà in una battaglia all’ultimo elemento il giapponese Kao Miura, trionfatore dei Four Continents e dei Mondiali Junior. Tanti poi gli altri pattinatori in lizza per il podio, tra cui anche Matteo Rizzo, di cui saranno però da valutare le condizioni fisiche

Nelle coppie d’artistico spazio invece per i padroni di casa Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps. I canadesi sono non a caso gli unici del gruppo ad aver già sorpassato la soglia dei 200 punti, motivo per cui risultano in modo evidente i favoriti della vigilia. Tra i contendenti per le restanti due posizioni del podio impossibile non citare poi gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko e gli australiani Anastasia Golubeva-Hektor Giotopoulos Moore. Ma occhio a non sottovalutare gli azzurri Lucrezia Beccari-Matteo Guarise che, all’esordio assoluto nel circuito, potrebbero togliersi delle soddisfazioni importanti.

Stimolante infine anche la prova della danza, dove Piper Gilles-Paul Poirier (vincitori delle Finali di Torino e bronzo nella rassegna iridata di Saitama) dovranno misurare i nuovi programmi, facendo la tara soprattutto su uno dei team destinati a crescere maggiormente nel quadriennio, ovvero quello britannico composto da Lilah Fear-Lewis Gibson, da cui è attesa una spallata definitiva.

