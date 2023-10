Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per Skate Canada: Gutmann, Rizzo e Beccari-Guarise in gara

Dal 27 al 29 ottobre l‘ISU Grand Prix di pattinaggio artistico fa tappa a Vancouver, con Skate Canada, per il secondo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale della disciplina. Dopo l’esordio di Skate America, è la volta dell’appuntamento canadese e l’Italia sarà presente.

La selezione del Bel Paese potrà contare su quattro pattinatori nella competizione al via da venerdì sul ghiaccio del Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre. Si tratta di Lara Naki Gutmann, Matteo Rizzo, Lucrezia Beccari e Matteo Guarise. Per Gutmann sarà un’occasione importante, essendo per lei la seconda uscita in carriera nel circuito ISU, dopo la partecipazione al GP d’Italia di Torino del 2021. Si vorrà massimizzare la propria prestazione e soprattutto accumulare esperienza in un ambito altamente qualificato.

Lo stesso discorso non vale per Rizzo, già atleta con un determinato percorso nel Grand Prix, ricordando il terzo posto dell’anno scorso proprio a Skate Canada. Doveroso parlare per lui di una prova di verifica per valutare la propria forma, dopo un problema fisico che ha condizionato il suo inizio stagionale. Per lui un quarto posto nello Shanghai Trophy.

Esordio al Grand Prix per la coppia d’artistico formata da Beccari e Guarise, seconda al Nebelhorn Trophy di fine settembre dopo la quarta posizione al Lombardia Trophy. Anche per il duo nostrano vale lo stesso discorso fatto in precedenza, ovvero un evento in cui potersi confrontare con avversari di alto livello e capire la propria consistenza.

Foto: LaPresse