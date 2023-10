Pattinaggio artistico: Memola, Pezzetta e Ghilardi-Ambrosini in grande spolvero nella prima giornata del Finlandia Trophy

Arrivano segnali importanti, se non importantissimi, da Espoo, città che sta ospitando questo weekend il Finlandia Trophy 2023, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series. Nella prima giornata di competizioni infatti Nikolaj Memola e Anna Pezzetta si sono resi artefici di due ottime prove, facendo ben sperare non solo per la gara in corso, ma anche per il prosieguo della stagione. Prestazione positiva anche per Ghilardi-Ambrosini, a caccia della vittoria dopo il corto.

Nello specifico Memola in una gara competitiva è riuscito a conquistare il terzo posto provvisorio, dimostrando una crescita evidente sia in termini di punti che di prestazione. L’allievo di Olga Romanova precisamente ha sciorinato uno short da 82.03 (43.96, 38.07), contrassegnato da un quadruplo lutz chiamato sottoruotato, da un triplo axel e dalla sicura combinazione triplo lutz/triplo toeloop.

Una performance dunque estremamente convincente dunque quella dell’azzurro, abile a cedere il passo soltanto ai due temibili avversari giapponesi, ovvero Kao Miura – al momento leader con 90.95 (49.59, 41.36) grazie a una maestosa combinazione quadruplo salchow/triplo toeloop e da un davvero notevole quadruplo toeloop, difficoltà che hanno controbilanciato un passaggio a vuoto nell’axel, ruotato solo da due giri e mezzo – e Shun Sato, secondo con 87.47 (48.15, 39.23).

Benissimo poi Pezzetta che, per la seconda volta consecutiva, si è attestata sopra i 60 punti centrando il quinto piazzamento con 60.18 (33.08, 27.10). A scavalcare quota 70 ci ha invece pensato Yelim Kim, leader con 70.20 (37.98, 33.22) davanti alla statunitense Ava Marie Ziegler, seconda con 65.07 (34.69, 30.38) precedendo Rinka Watanabe che, con 62.73 (33.30, 29.43) ha raccolto due punti in più rispetto alla detentrice del titolo continentale Anastasiia Gubanova, quarta con 60.62 (33.07, 27.55).

Gara apertissima infine nelle coppie d’artistico, con Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini al momento al secondo posto con 61.75 (33.42, 29.23) dopo una prova viziata da una caduta nel triplo salchow in parallelo, errore per cui hanno dovuto cedere il passo agli statunitensi Ellie Kam-Danny O’Shea, primi con 63.03 (32.77, 30.26). Vicini poi anche gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko con 61.66 (34.00, 27.66). Un inizio caratterizzato da tre defaillance non indifferenti ha poi rallentato il percorso di Irma Caldara-Riccardo Maglio, per ora noni con 48.14 (26.53, 22.61).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Kao MIURA JPN 90.95 1 2 Shun SATO JPN 87.47 2 3 Nikolaj MEMOLA ITA 82.03 3 4 Aleksandr SELEVKO EST 79.51 4 5 Mihhail SELEVKO EST 78.54 5 6 Lukas BRITSCHGI SUI 74.02 6 7 Gabriel BLUMENTHAL CAN 72.28 7 8 Arlet LEVANDI EST 70.22 8 9 Younghyun CHA KOR 68.77 9 10 Georgii RESHTENKO CZE 68.49 10 11 Makar SUNTSEV FIN 67.96 11 12 Kyrylo MARSAK UKR 67.90 12 13 Andreas NORDEBACK SWE 67.42 13 14 Liam KAPEIKIS USA 67.27 14 15 Nikita STAROSTIN GER 64.40 15 16 Arttu JUUSOLA FIN 62.21 16 17 Davide LEWTON BRAIN MON 60.54 17 18 Denis GURDZHI GER 55.67 18 19 Iker OYARZABAL ALBAS ESP 43.97 19

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Yelim KIM KOR 70.20 1 2 Ava Marie ZIEGLER USA 65.07 2 3 Rinka WATANABE JPN 62.73 3 4 Anastasiia GUBANOVA GEO 60.62 4 5 Anna PEZZETTA ITA 60.18 5 6 Alexia PAGANINI SUI 59.60 6 7 Nella PELKONEN FIN 58.78 7 8 Josefin TALJEGARD SWE 56.88 8 9 Fiona BOMBARDIER CAN 53.85 9 10 Janna JYRKINEN FIN 53.44 10 11 Emmi PELTONEN FIN 53.39 11 12 Tzu-Han TING TPE 52.16 12 13 Nataly LANGERBAUR EST 50.69 13 14 Kristina LISOVSKAJA EST 47.58 14 15 Seoyeong WI KOR 47.42 15 16 Angelina KUCHVALSKA LAT 44.49 16 17 Mia RISA GOMEZ NOR 43.48 17 18 Antonina DUBININA SRB 40.09 18 19 Oona OUNASVUORI FIN 39.15 19

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Ellie KAM / Danny O’SHEA USA 63.03 1 2 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 61.75 2 3 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 61.66 3 4 Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR CAN 58.73 4 5 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 55.83 5 6 Milania VAANANEN / Filippo CLERICI FIN 52.80 6 7 Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN FRA 51.97 7 8 Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR CZE 48.93 8 9 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO ITA 48.14 9 10 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 46.49 10

Foto: Valerio Origo