Pattinaggio artistico: Ghilardi-Ambrosini secondi al Finlandia Trophy 2023, 6° Memola

La coppia d’artistico composta da Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini ha ottenuto la seconda posizione in occasione del Finlandia Trophy 2023, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2023-2024.

Una prova leggermente problematica quella degli azzurri che, così come successo nello short, hanno pagato dazio negli elementi di salto cadendo nella sequeza dei due doppio axel e commettendo un errore anche nel triplo salchow in parallelo. Atterrando con qualche patema anche il triplo lutz lanciato i Vice Campioni d’Europa hanno quindi guadagnato 115.28 (56.87, 59.41) per 177.03, cedendo il passo agli statunitensi Ellie Kam-Danny O’Shea, primi con 119.04 (59.77, 61.27) per 182.07 malgrado due passaggi a vuoto nel trplo toeloop pianificato in catena e nel triplo rittberger lanciato. Terzo posto poi per i finlandesi Milania Vaananen-Filippo Clerici, team che ha conquistato 11.27 (59.60, 51.67) per 164.07. Ottava posizione infine per Irma Caldara-Riccardo Maglio con 88.65 (45.99, 43.66) per 136.79.

Chiude in sesta piazza poi in campo maschile Nikolaj Memola, bravo a provare ad alzare l’asticella proponendo un programma contrassegnato da un quadruplo lutz (sottoruotato) e da otto tripli con cui ha raggiunto (complici tante sbavature) 140.95 (68.38, 73.57) per 222.98. A vincere la gara è stato quindi Kao Miura, in grado di attestarsi in zona 176.86 (94.31, 83.55) per 267.81 precedendo Shun Sato, secondo con 173.76 (92.17, 81.59) per 261.23, e l’estone Aleksandr Selevko, terzo con 158.74 (76.86, 81.88) per 238.25.

Nella danza bella lotta al vertice tra i padroni di casa Juulia Turkkila-Matthias Versluis, avanti nel segmento corto con 75.76 davanti a Christina Carreira-Anthony Ponomarenko, secondi con 75.15. Bene poi gli spagnoli Olivia Smart-Tim Dieck, terz con 72.56.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Ellie KAM / Danny O’SHEA USA 182.07 1 1 2 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 177.03 2 2 3 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 169.39 3 4 4 Milania VAANANEN / Filippo CLERICI FIN 164.07 6 3 5 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 158.14 5 5 6 Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR CAN 157.50 4 6 7 Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN FRA 148.87 7 7 8 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO ITA 136.79 9 8 9 Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR CZE 132.90 8 9 10 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 126.08 10 10

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Kao MIURA JPN 267.81 1 1 2 Shun SATO JPN 261.23 2 2 3 Aleksandr SELEVKO EST 238.25 4 3 4 Lukas BRITSCHGI SUI 229.37 6 4 5 Mihhail SELEVKO EST 223.95 5 5 6 Nikolaj MEMOLA ITA 222.98 3 8 7 Younghyun CHA KOR 211.15 9 6 8 Arlet LEVANDI EST 210.41 8 9 9 Nikita STAROSTIN GER 205.37 15 7 10 Makar SUNTSEV FIN 200.55 11 10 11 Andreas NORDEBACK SWE 190.47 13 11 12 Gabriel BLUMENTHAL CAN 186.49 7 12 13 Liam KAPEIKIS USA 181.03 14 13 14 Davide LEWTON BRAIN MON 171.03 17 14 15 Kyrylo MARSAK UKR 165.75 12 16 16 Denis GURDZHI GER 151.89 18 17 17 Arttu JUUSOLA FIN 151.69 16 18 18 Iker OYARZABAL ALBAS ESP 146.15 19 15 WD Georgii RESHTENKO CZE 68.49 10

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 75.76 1 2 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 74.15 2 3 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 72.56 3 4 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS FRA 70.90 4 5 Oona BROWN / Gage BROWN USA 67.98 5 6 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 67.93 6 7 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 67.67 7 8 Lily HENSEN / Nathan LICKERS CAN 61.09 8 9 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN POL 40.77 9

Foto: Valerio Origo