Pattinaggio artistico: Malinin vince Skate America 2023 sfondando il muro dei 300 punti

Si conclude con il dominio assoluto di Ilia Malinin la seconda giornata dedicata a Skate America 2023, prima tappa dell’ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento in quel di Allen (Texas, Stati Uniti). Il cosiddetto Re dei quadrupli, già abbondantemente in testa dopo lo short, ha collezionato il suo terzo successo nella competizione itinerante registrando il nuovo primato personale nel segmento e nel totale, sfondando la soglia dei 300 punti rotta in passato soltanto da Yuzuru Hanyu, Nathan Chen, Shoma Uno e Yuma Kagiyama.

Come sempre il giovane statunitense ha premuto l’acceleratore sul versante tecnico, non calcando però particolarmente la mano rispetto agli appuntamenti precedenti. Sono stati infatti “solo” quattro i salti da quattro giri messi a referto dal pattinatore, il quale ha preferito non proporre il quadruplo axel optando per due quadrupli lutz, di cui uno agganciato al triplo toeloop (in zona bonus), un quadruplo salchow e un quadruplo toeloop agganciato al triplo toeloop.

Raccogliendo una barca di punti anche grazie alla sequenza finale, triplo lutz/triplo axel, il nativo di Fairfax ha guadagnato la bellezza di 206.41 (118.64, 87.77) per 310.47, tenendo a debita distanza il francese Kevin Aymoz, bravo in questo contesto a tenere botta proponendo un quadruplo toeloop e altri sette tripli tra cui due axel terminando la prova con 181.75 (88.51, 93.24) per 279.09 .

Più lontano infine Shun Sato, a caccia di continuità e terzo classificato con 155.89 (75.97, 79.97) per 247.50 resistendo agli attacchi dell’azero Litvinstev, terzo nel libero e quinto con 237.44 appaiato al georgiano di scuola Tutberidze Nika Egadze, quarto con 237.45

