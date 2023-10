Pattinaggio artistico: Malinin si impone nello short di Skate America 2023, 2° Aymoz

Si chiude nel segno di Ilia Malinin la prima giornata di Skate America 2023, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Il giovane statunitense ha sfiorato il suo primato personale imponendosi con margine nello short program maschile, dove ha messo sul piatto tutta la sua superiorità tecnica.

Un programma senza sbavature quello dello statunitense che ha aperto la prova con un quadruplo toeloop, per poi snocciolare la combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop e il triplo axel; elementi che gli hanno concesso – al netto di un secondo punteggio come di consueto molto più alto rispetto al reale valore in campo – di raggiungere 104.06 (60.20, 4386).

Benissimo poi un meraviglioso Kevin Aymoz, attualmente secondo con il nuovo primato personale di 97.34 (51.48, 45.86) maturato grazie alla catena quadruplo toeloop/triplo toeloop, al triplo axel e al triplo lutz.

Sopra quota novanta poi Shun Sato, terzo con 91.61 (50.10, 41.51) perdendo terreno solo nel quadruplo flip, eseguito in modo falloso.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Ilia MALININ USA 104.06 1 2 Kevin AYMOZ FRA 97.34 2 3 Shun SATO JPN 91.61 3 4 Nozomu YOSHIOKA JPN 87.44 4 5 Nika EGADZE GEO 85.76 5 6 Deniss VASILJEVS LAT 75.84 6 7 Stephen GOGOLEV CAN 74.73 7 8 Vladimir LITVINTSEV AZE 74.61 8 9 Tatsuya TSUBOI JPN 72.57 9 10 Maxim NAUMOV USA 70.73 10 11 Andrew TORGASHEV USA 68.71 11 12 Andreas NORDEBACK SWE 66.28 12

Foto: LaPresse