Pattinaggio artistico: la stagione si chiude con la Coppa Europa 2023

La stagione 2023 di pattinaggio artistico a rotelle si chiuderà in Croazia. Andrà infatti in scena dal 30 ottobre al 6 novembre in quel di Pola la Coppa Europa 2023, rassegna solitamente dedicata alle categorie giovanili che quest’anno torna ad accogliere tutte le principali specialità, arrivando fino ai pattinatori Senior.

Si tratta di una gara importante, in quanto consentirà alle cosiddette “seconde linee” della Nazionale azzurra di misurarsi con una concorrenza estera sempre più competitiva, aspetto questo confermato a pieno in occasione dei Mondiali 2023 di Ibaguè (Colombia), contraddistinti dalle ottime prestazioni della Spagna e del Portogallo.

A calcare la pista del Mate Parlov Centre saranno, tra gli altri, alcuni personaggi d’alto profili molto conosciuti nella massima categoria, pensiamo ad esempio a Micol Mills, Sara Franceschini, Vincenzo Sarnataro e Kevin Bovara. Presenti inoltre esponenti della Solo Dance come Andrea Lo Guercio e Chiara De Luca, tutti con una buona esperienza internazionale sulle spalle.

Una volta archiviata la Coppa Europa si entrerà ufficialmente in off season, con una programmazione che sarà perlopiù scandita dagli stage federali. La FISR infatti, notando l’ottimo successo dello scorso anno, ha deciso di incrementare la realizzazione degli incontri, garantendo già la bellezza di nove eventi spalmati tra nord e sud.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)