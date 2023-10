Pattinaggio artistico a rotelle, World Cup obbligatori 2023: i convocati dell’Italia per l’evento di Friburgo

Manca sempre meno a uno degli ultimi appuntamenti della stagione 2023 di pattinaggio artistico a rotelle: stiamo parlando della World Cup 2023 di obbligatori, evento dalla valenza storica in quanto sarà di fatto il primo Campionato del Mondo riservato alla disciplina distaccato dal circuito della rassegna iridata tradizionale. La competizione si svolgerà in Germania, precisamente presso la Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo dal 20 al 22 ottobre.

La scelta non è certamente casuale: l’impianto tedesco infatti potrà garantire una buona visuale per tutti gli amanti della disciplina, vista la vicinanza delle gradinate con le tracce disegnate in pista. A rappresentare la Nazionale italiana saranno diciannove atleti tra categorie Cadetti e Seniores, con quest’ultime pronte a fare la voce grossa sfidando altre squadre altamente competitive.

Saranno chiamati a sbaragliare la concorrenza, tra gli altri, Luca Innocenti, Federico Trento, Lorenzo Di Lauro Bibbiani, Hioia Belloni, Ilaria Beretti e Desiree Cocchi. Tra le Nazioni da temere maggiormente come al solito figurano i padroni di casa e l’Argentina, pronta a sparigliare le carte.

Di seguito riportiamo l’elenco dei convocati diramati dal CT Fabio Hollan.

WORLD CUP OBBLIGATORI 2023

CADETTI Maschili

Danesi Mattia 3222 Primavera Prato

Cervellera Nicola 300 ASD DLF Patt. Art. Pistoia

CADETTI Femminili

Pieracci Sara 300 ASD DLF Patt. Art. Pistoia

Casoni Maria Vittoria 1145 Po.va L’Arena

Bacciottini Aurora 301 Polisportiva Olimpia

JEUNESSE Femminili

Fiori Giorgia 806 Un. Sp. Albinia

Dinoi Sara 3004 Magic Roller

Lorini Silvia 48 Conc. Bagnolo Mella

JUNIOR Maschili

Zazzaroni Andrea 3004 ASD Magic Roller (BO)

Buracchi Federico 300 ASD DLF Patt. Art. Pistoia

JUNIOR Femminili

Maniaci Giada 3222 Primavera Prato

Pieracci Marina 300 ASD DLF Patt. Art. Pistoia

Risaliti Martina 300 ASD DLF Patt. Art. Pistoia

SENIOR Maschili

Innocenti Luca 3492 Firenze Oltrarno Patt.

Trento Federico 2 Blue Roller ASD

Di Lauro Bibbiani Lorenzo 3222 Primavera Prato

SENIOR Femminili

Belloni Gioia 3683 Patt. Cornate D’Adda

Beretti Ilaria 1145 Pol. Sportiva L’Arena

Cocchi Desiree 3222 Primavera Prato

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)