Tennis, Karatsev e Popyrin estromettono Tiafoe e Khachanov dal torneo di Tokyo. Ok Fritz e Ruud, sudano Shelton e De Minaur

Quasi completato il primo turno del torneo ATP di Tokyo. Nove le partite giocate oggi sul cemento statunitense, con il solo match tra il vincitore di Shanghai Hubert Hurkacz ed il cinese Zhang Zhizen ad essere ancora in ballo per il turno di ‘debutto’.

Il primo nome di spicco a cadere è Karen Khachanov: il russo viene superato senza problemi dall’australiano Alexei Popyrin, pagando molto più del suo avversario le imprecisioni al servizio. Per il numero 15 al mondo, dopo il trionfo di Zhuhai, è arrivato solo un successo al debutto a Shanghai. E a proposito di sorprese, Aslan Karatsev fa lo scherzetto a Frances Tiafoe: il russo è in giornata sì, colleziona dieci ace e supera lo statunitense, che probabilmente dice addio alle già poche speranze di qualificarsi alle Finals. Anche Diego Schwartzman conferma il suo buon momento di forma e strapazza il connazionale Francisco Cerundolo, lanciandogli un monito per la supremazia del tennis in Argentina in futuro. Il Giappone può invece sorridere con Shintaro Mochizuki, vincitore del torneo junior di Wimbledon nel 2019 e al primo successo a livello ATP battendo Tomas Martin Etcheverry.

‘Delusione’ invece per il match che poteva rappresentare il piatto forte della giornata. Non c’è storia tra Taylor Fritz e Cameron Norrie, con lo statunitense che vive un solo momento complicato durante la partita subendo anche il break. Ma per il resto, sembra e si conferma padrone del campo, con il britannico che alza bandiera bianca perdendo il servizio per tre volte in fila a cavallo del primo e del secondo set.

Avanzano anche Casper Ruud, Ben Shelton ed Alex De Minaur: per tutti loro match meno scontati di quanto ci si potesse immaginare. Il norvegese, secondo favorito del seeding, ha la meglio in due set sul padrone di casa Yosuke Watanuki, molto intraprendente nel primo set ma senza riuscirne a raccogliere i frutti dopo aver visto sfumare tre palle break nell’undicesimo gioco e un set point nel tiebreak. Sia il giovane statunitense che l’australiano devono invece cavarsela nel tiebreak del terzo set con Taro Daniel e Jack Draper; se il giapponese nulla ha potuto nel set decisivo, tanti rimpianti per il britannico che era andato a servire per il match nella terza frazione.

ATP TOKYO 2023, RISULTATI 17 OTTOBRE

A. De Minaur b. J. Draper 4-6 7-6 7-6

C. Garin b. S. Shimabukuro 6-4 3-6 6-3

A. Popyrin b. K. Khachanov 6-4 6-2

T. Fritz b. C. Norrie 6-4 6-3

D. Schwartzman b. F. Cerundolo 6-4 6-1

B. Shelton b. T. Daniel 3-6 6-4 7-6

S. Mochizuki b. T. M. Etcheverry 6-4 7-6

C. Ruud b. Y. Watanuki 7-6 6-3

A. Karatsev b. F. Tiafoe 6-3 7-6

Foto: LaPresse