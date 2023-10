Golf: PGA Tour in Giappone, Zozo Championship 2023 al via. Schauffele rivuole la top 5 mondiale

Trasferta giapponese per il PGA Tour, che va verso la destinazione della prefettura di Chiba, sede dell’edizione 2023 dello Zozo Championship. Si tratta di un evento con particolarità all’interno del field, perché ne fanno parte i 60 migliori giocatori disponibili del PGA Tour dalla classifica di FedEx Cup, gli 8 migliori del Japan Golf Tour (per il quale però questo non è un evento ufficiale) fino all’Open del Giappone e 8 invitati via sponsor.

Non è il favorito numero uno, perché lo stato di forma premia altri, ma Xander Schauffele si gioca qui una grande opportunità: quella di tornare nella top 5 del ranking mondiale con una vittoria. Si tratta del giocatore di maggior rango iscritto allo stato attuale delle cose, ed è anche l’unico in top ten che prende parte all’evento. A livello di classifica di FedEx Cup (attuale) i migliori al via sono Collin Morikawa, Keegan Bradley (anche lui tra i favoriti) e Adam Schenk.

Per quel che concerne il primo a poter portare a casa il torneo, almeno in linea teorica, si tratta di Cam Davis, che sta attraversando un impressionante periodo di forma: dal 3M Open l’australiano ha raggiunto per quattro volte una posizione tra i primi sette. Un dato che, da solo, fa capire tanto. Tra i padroni di casa occhi puntati in particolare su Ryo Hisatsune, il più in forma dei nipponici nell’ultimo periodo.

Capitolo copertura televisiva: Eurosport 2, eurosport.it e Discovery+ trasmetteranno l’intero evento con dirette dalle 5 alle 9 del mattino. Va ricordato, infatti, che la scansione temporale dell’evento, vista la collocazione in Giappone, è diversa: niente sera-notte, ma notte-mattino e in Italia il seguito va effettuato secondo l’idea giovedì mattina-domenica mattina, invece dei consueti orari (più che) notturni.

Foto: LiveMedia/Marco Iacobucci – LivePhotoSport.it