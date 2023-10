Pattinaggio artistico: Hendrickx vince la gara femminile a Skate America, Levito rimonta

Per la seconda volta in carriera la quotata Loena Hendrickx ha vinto una tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico. La belga è riuscita nell’impresa in occasione di Skate America 2023, primo appuntamento della competizione itinerante per la stagione 2023-2024.

La medaglia di bronzo ai Mondiali del 2023, già al comando dopo lo short, ha eseguito un buon programma libero atterrando senza patemi la maggior parte degli elementi dal valore più alto, come la proficua combinazione triplo lutz/triplo toeloop, quella composta da triplo flip/doppio toelooop/doppo loop a cui si aggiunge un secondo triplo lutz in catena con il doppio toeloop.

Ottenendo il secondo riscontro più alto nelle components Hendrickx ha dunque raccolto 145.36 (72.42, 72.94) per 221.28, superando ampiamente la giovane Isabeau Levito, abile a scalare di una posizione pattinando un free da 138.08 (70.69, 67.39) per 208.15 precedendo Niina Petrokina, terza con 129.53 (66.57, 62.96) per 194.55.

L’estone ha superato in volata la padrona di casa Amber Glenn che, al netto di un triplo axel ben eseguito, ha terminato la sua performance con due cadute di peso nel triplo flip e nel triplo lutz, scivolando così al quinto posto co 118.18 (56.95, 63.23) per 189.63.

Dopo la tappa inaugurale il circuito si sposterà adesso al nord con Skate Canada, programmata a Vancouver dal 27 al 29 ottobre.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Loena HENDRICKX BEL 221.28 1 1 2 Isabeau LEVITO USA 208.15 3 2 3 Niina PETROKINA EST 194.55 4 4 4 Hana YOSHIDA JPN 190.98 9 3 5 Amber GLENN USA 189.63 2 5 6 Mone CHIBA JPN 177.79 5 6 7 Ekaterina KURAKOVA POL 173.75 7 7 8 Mana KAWABE JPN 168.98 6 8 9 Xiangyi AN CHN 165.40 8 9 10 Clare SEO USA 163.77 11 10 11 Young YOU KOR 157.36 12 11 12 Seoyeong WI KOR 156.02 10 12

Foto: LaPress