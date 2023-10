Short track, altri due podi per l’Italia in Coppa del Mondo con Martina Valcepina e Luca Spechenhauser

La prima tappa della Coppa del Mondo di short track, andata in scena a Montreal (Canada), si è conclusa con altri due podi per l’Italia. Dopo il terzo posto di Pietro Sighel e della staffetta mista nella giornata di ieri, oggi sono arrivati il secondo posto di Luca Spechenhauser nei 1000 metri e il terzo di Martina Valcepina nei 500. Da segnalare anche l’ottima prestazione della giovane Elisa Confortola.

Il miglior risultato azzurro della tre giorni canadese arriva dunque da Spechenhauser. Per l’azzurro è il secondo podio in carriera, dopo che aveva concluso sul gradino più basso a Dordrecht lo scorso anno sempre nei 1000 metri. La gara è stata vinta dal sudcoreano Kim Gun Woo, mentre al terzo posto si è classificato il canadese William Dandjinou.

Dopo quattro anni Martina Valcepina ritorna sul podio in Coppa del Mondo e lo fa ovviamente nei suoi amati 500 metri. Sono diciassette i podi in carriera per la valtellinese, che è tornata ad essere competitiva ad alto livello dopo una stagione condizionata dai problemi fisici. Valcepina ha chiuso terza dietro alle olandesi Xandra Velzeboer e Selma Poutsma.

Nei 500 metri maschili Pietro Sighel si è dovuto accontentare del quinto posto, vincendo la finale B davanti a Thomas Nadalini, al miglior risultato in carriera. La vittoria è andata al cinese Liu Shaoang, che si è imposto davanti al canadese Felix Roussel e al francese Quentin Fercoq.

Una giornata che ha visto anche la miglior prestazione in carriera di Elisa Confortola. La giovane azzurra ha concluso al quinto posto la finale dei 1000 metri, gara che è stata vinta dalla sudcoreana Kim Gilli. Seconda la belga Hanne Desmet e terza l’americana Kristen Santos.

L’Italia non è riuscita a raggiungere le due finali A nella staffetta femminile e maschile. Le azzurre (Betti, Confortola, Sighel, Ioriatti) sono state squalificate nella finale B, mentre il successo è andato alle padrone di casa del Canada davanti agli Stati Uniti e all’Olanda. Gli azzurri (Nadalini, Spechenhauser, Oss Chemper e Previtali) hanno vinto la finale B, chiudendo al quinto posto. Anche tra gli uomini successo per il Canada che ha battuto Corea del Sud e Giappone.

