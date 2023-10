Pattinaggio artistico, Chock-Bates trionfano a Skate America 2023: secondi Lajoie-Lagha

Un vero e proprio trionfo. Madison Chock-Evan Bates hanno vinto per dispersione Skate America 2023, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio di figura, raccogliendo in questo modo il quinto successo della carriera nella competizione itinerante.

Una vittoria scontata quella dei Campioni del Mondo che, sul ghiaccio di Allen (Texas), hanno presentato la nuova danza libera pattinata sulle note dei Pink Floyd, rubando l’occhio con dieci elementi d’alto profilo e con una prestazione più brillante nella prima sezione e ancora da migliorare nella seconda.

Tra le difficoltà più apprezzate dalla giuria spiccano i twizzles, chiamati di livello 4 come tutti i sollevamenti, oltre che la davvero audace sequenza di passi su un piede in parallelo (livello 3-4), casella del layout destinata a crescere in vista delle gare future.

Ottenendo inoltre anche il miglior riscontro sulle componenti del programma i danzatori hanno raccolto l’alto punteggio di 128.09 (72.03, 56.03) totalizzando 212.96, sedici punti in più rispetto ai canadesi Marjoie Lajoie-Zachary Lagha, secondi con 119.19 (67.81, 51.38) per 196.99 davanti ad Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, piazzatisi sul gradino più basso del podio con 116.27 (65.69, 50.58) per 193.47.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

Pl. Name Nation Points RD FD 1 Madison CHOCK / Evan BATES USA 212.96 1 1 2 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 196.99 2 2 3 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 193.47 3 3 4 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 185.07 5 4 5 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 184.84 4 5 6 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 180.67 6 6 7 Oona BROWN / Gage BROWN USA 177.21 7 7 8 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 170.84 8 9 9 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 169.11 9 8 10 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 156.98 10 10

Foto: LaPresse