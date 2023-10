Curling, l’Italia trionfa nel Grand Slam! Retornaz e compagni fanno festa al Tour Challenge

L’Italia trionfa nel Grand Slam di Curling. Impresa maiuscola da parte del Team Retornaz, che si è imposto sul ghiaccio di Niagara Falls (Canada) sconfiggendo il Team Bottcher per 4-3. La Finale del Tour Challenge si è rivelata estremamente combattuta e avvincente, dove il quartetto composto da Joel Retornaz, Mattia Giovanella, Sebastiano Arman e Amos Mosaner è riuscito ad avere la meglio all’extra-end contro la formazione canadese di Brendan Bottcher, Marc Kennedy, Brett Gallant, Ben Hebert.

Si tratta di un sigillo davvero rimarchevole per quello che nei fatti è il quartetto della Nazionale, capace di ottenere grandi risultati nelle ultime annate agonistiche. I tornei del Grand Slam sono i più prestigiosi a livello internazionale, questo è il secondo sigillo per Retornaz e compagni, che lo scorso inverno avevano festeggiato al Masters di Oakville. Iniezione di fiducia importante a meno di un mese dagli Europei, dove l’Italia sfiderà le grandi corazzate Scozia e Svezia (tra l’altro gli azzurri hanno battuto Niklas Edin per ben due volte nel corso di questa settimana).

Il quartetto italiano è passato in vantaggio nel primo end sfruttando il vantaggio del martello (1-0) e ha poi costretto gli avversari a due mani nulle consecutive. Bottcher e compagni hanno pareggiato nella quarta frazione, andando così all’intervallo di metà partita in perfetta parità (1-1). La formazione guidata da Retornaz ha saputo mettere in chiaro le cose al ritorno sul ghaccio, portando a casa un punto di assoluto spessore che è valso il nuovo vantaggio (2-1). I canadesi hanno optato per una mano nulla nella sesta frazione e nel settimo end gli italiani hanno punito gli avversari, strappando la mano in maniera glaciale e allungando sul 3-1. I padroni di casa reagiscono, pareggiano e tutto si decide all’extra-end, dove Retornaz e compagni sfruttano il vantaggio dell’ultimo tiro per fare festa.

Foto: WCF/Celine Stucki